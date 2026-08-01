"Ни отопления, ни света": капитан ВСУ дал мрачный прогноз на зиму

Основные тезисы эксперта:
- Зимой возможны длительные отключения света и отопления
- Вероятность такого сценария - 95%
- Украинцам стоит уже сейчас покупать генераторы и аккумуляторы
Сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону. Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат в интервью YouTube-каналу "LIGA Бизнес".
По его словам, из-за нынешней ситуации с системами Patriot украинцам следует быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии и отопления.
"Нужно готовиться к тому, что ни отопления, ни света у нас не будет. Каждый, кто сейчас это слушает, должен воспринимать это как очень реалистичный сценарий. С вероятностью реализации в 95 процентов", - сказал Онистрат.
Военный рекомендует не откладывать подготовку к зиме. По его мнению, уже сейчас стоит покупать генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, которое позволит вырабатывать или накапливать электроэнергию.
Он отметил, что ближе к зиме спрос на такие товары может резко вырасти, из-за чего они могут стать дефицитными.
"Когда вы вернетесь к этой ситуации в декабре, там будет очередь до мая", - предположил он.
Онистрат добавил, что в случае масштабных отключений они затронут и Киев, и Киевскую область, причем разница может быть незначительной. В то же время он отметил, что жизнь за пределами крупных городов может быть спокойнее из-за меньшего количества воздушных атак и пролетов российских средств поражения.
Насколько серьёзной может быть баллистическая угроза для Украины зимой - мнение эксперта
Предстоящий зимний период может оказаться более сложным из-за усиления ракетной угрозы и возможных повторных ударов России по энергетической инфраструктуре, заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий Быков в эфире телеканала "Киев24". По его словам, несмотря на подготовку Украины, риск новых атак на энергетические объекты остается высоким.
"Эта зима может быть значительно тяжелее предыдущей из-за роста баллистической угрозы и возможных ударов России по энергетике", - отметил Быков.
Военный также обратил внимание на ограниченные запасы ракет для систем Patriot. По его словам, быстро увеличить их количество сложно из-за невысоких темпов производства вооружений в мире.
Прогнозы относительно зимы и отопительного сезона
Как сообщал Главред, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут предупредил о возможной самой тяжелой зиме 2026–2027 годов для Украины. Чмут призвал уже сейчас определиться с местом пребывания и рассмотреть возможность переезда из городов.
Иван Ступак подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону стала одной из главных государственных задач. Он отметил, что необходимо усилить защиту объектов генерации.
Президент США Дональд Трамп отказал в просьбе о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot. По оценкам CSIS, около двух третей американских запасов ракет-перехватчиков было израсходовано на войну в Иране, и в настоящее время у США имеется 759 таких ракет.
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О персоне: Андрей Онистрат
Андрей Онистрат - украинский военнослужащий, капитан Вооруженных сил Украины, участник боевых действий. До начала полномасштабного вторжения России был банкиром и предпринимателем. После 24 февраля 2022 года вступил в ряды Сил обороны Украины.
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