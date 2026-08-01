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Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

Юрий Берендий
1 августа 2026, 14:29
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Зеленский рассказал подробности ночных ударов по морской и нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.
Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара
Контейнеровоз "Янина" - Украина потопила судно РФ в Чёрном море / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Украина потопила контейнеровоз "Янина" в Чёрном море
  • Пострадали три НПЗ в Башкортостане в 1600 километрах
  • Санкционное давление на Россию продолжается поэтапно

Силы обороны Украины ночью потопили в Черном море крупный подсанкционный контейнеровоз России "Yanina" грузоподъемностью более 100 тысяч тонн, который шел под российским флагом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

видео дня

Глава государства поблагодарил воинов, которые наносят ответные удары вглубь территории врага, и подчеркнул, что цели для ударов выбираются не хаотично, а последовательно - исходя из их значения для ведения войны.

Подробности удара по контейнеровозу в Чёрном море

Президент уточнил, что этой ночью украинские защитники применили "мидлстрайки" - удары на большое расстояние, последствия которых зафиксированы сразу в акваториях двух морей, Черного и Азовского. Именно в результате этой операции на дно пошло вражеское судно.

"Этой ночью были нанесены удары средней дальности - зафиксированы поражения в акваториях Черного и Азовского морей. Также был поражён подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина", который шёл под российским флагом и имел водоизмещение более 100 тысяч тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошёл ко дну", - рассказал Зеленский.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Удар по нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостане

В ту же ночь под удар попала и нефтеперерабатывающая инфраструктура России - на этот раз на значительно большем расстоянии от линии фронта, в Башкортостане. Речь идет о предприятиях, перерабатывающих миллионы тонн нефти ежегодно.

"Сегодня ночью подразделения Службы безопасности нанесли удар по инфраструктуре трёх российских НПЗ в Башкортостане. Расстояние до объектов - почти 1600 километров. Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за меткость!" - сказал Зеленский.

Президент добавил, что подобные операции являются частью более широкой стратегии давления на экономику и военный потенциал России, которая реализуется не только военными средствами.

"Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", - сказал Зеленский.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Сколько судов теневого флота РФ находятся под санкциями

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью "Главреду" сообщил, что примерно 70% судов так называемого российского "теневого флота" уже находятся под санкциями. В то же время он отметил, что точное количество зависит от методики подсчета.

По его оценке, если исходить из предположения, что к "теневому флоту" относится около тысячи танкеров, то санкции в настоящее время распространяются ориентировочно на 700 из них.

Власюк также подчеркнул, что сами санкции должны сопровождаться реальными механизмами воздействия на нарушителей. По его словам, Украина предлагает международным партнерам несколько вариантов усиления давления, среди которых - фактическое ограничение движения таких танкеров, введение санкций против их капитанов, а также затруднение эксплуатации судов путем воздействия на страховые компании и операторов.

"То есть есть различные варианты, которые нужно активно применять", - резюмировал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении Федерального государственного казенного учреждения "Комбинат "Приоритет". Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы и предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 30 июля подтвердил атаку на склад Wildberries и эвакуацию сотрудников. По предварительной информации, есть один пострадавший, а на территории комплекса наблюдается открытое горение.

Губернатор Волгоградской области сообщил о том, что в Волгограде горят склады Wildberries. По предварительным данным, пятеро пострадавших госпитализированы. Площадь одного из логистических центров превышает 48 тысяч квадратных метров.

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О персоне: Владислав Власюк

Владислав Власюк - украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где занимал должность управляющего партнера.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы в области правового просвещения и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы ведомства, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA - межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

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