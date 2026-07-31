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Сколько времени в день на самом деле нужно выгуливать собаку: ученые дали точный ответ

Дарья Пшеничник
31 июля 2026, 22:54
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Опрос показал, что для 38 % владельцев удовольствие собаки во время прогулки важнее собственного комфорта.

Сколько времени в день на самом деле нужно выгуливать собаку: ученые дали точный ответ
Как долго должна длиться идеальная прогулка с собакой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео / YouTube

Вы узнаете:

видео дня
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Идеальная прогулка для собаки длится ровно 67 минут, включает 16 возможностей понюхать что-то интересное и, желательно, заканчивается купанием в воде - такие результаты дал опрос 1800 владельцев собак, которые описали, какой ежедневный выгул их питомцы любят больше всего, сообщает Daily Mail.

Большинство респондентов уверены, что лучшее место для такого маршрута - открытые поля, лес или парк, где животное может свободно бегать и исследовать пространство. К обязательной программе владельцы отнесли также валяние в траве или грязи, поиск палок и встречу как минимум с тремя дружелюбными четвероногими.

Исследование заказала страховая компания Animal Friends Pet Insurance. Ее руководительница ветеринарных служб Джен Гипвелл подчеркивает, что универсального сценария здесь не существует.

"Прогулки - одна из лучших частей жизни с собакой: это возможность провести время вместе, открыть для себя что-то новое и безопасно насладиться летом. Каждая собака индивидуальна, поэтому прекрасный день на природе будет выглядеть по-разному в зависимости от возраста, породы, здоровья, характера и уверенности животного", - отметила Гипвелл.

Показательным оказалось и распределение приоритетов у самих хозяев: 38% признали, что счастье собаки для них важнее собственного удовольствия от прогулки. В то же время почти восемь из десяти признались в чувстве вины из-за того, что каждый день ходят по одному и тому же маршруту.

Как владельцы выбирают места для выгула и к чему советуют готовиться

Выбирая, куда пойти с животным, опрошенные ставят на первое место именно безопасность - она опередила и тишину вокруг, и пространство для бега.

Перед выходом владельцы учитывают погоду, насколько раскалена почва для подушечек лап, а также вероятность встретить других собак или скот. Однако более половины респондентов не смогли сказать, как распознать и обойти реальные угрозы - крутой склон или опасный участок берега.

"Перед выходом всегда стоит заранее проверить маршрут, а также прогноз погоды и любые местные условия, которые могут испортить ваши планы, особенно в жаркие периоды", - советует Гипвелл.

По её словам, рюкзак следует собирать с учётом потребностей конкретного животного: достаточное количество свежей воды, лакомства, поводок, любимая игрушка и что-нибудь, на чём собака сможет комфортно отдохнуть. На основе этих данных специалисты составили отдельный гид с лучшими маршрутами для выгула в Великобритании.

Достаточно ли собаке одной прогулки в день

Количество выходов на улицу - отдельная болючая тема. Неделей ранее эксперты заявили, что выводить собаку стоит до пяти раз в день, и именно такую схему в беседе с Daily Mail описал профессор Николас Дадмен, генеральный директор Center for Canine Behavior Studies.

"Как минимум три коротких прогулки плюс две более длительные", - утверждает Дадмен.

Короткие выходы он отводит для туалета и борьбы со скукой, тогда как длинные должны удовлетворять потребность животного в физической нагрузке. Для активных пород профессор называет конкретные расстояния.

"Атлетической породе собак нужна длинная прогулка, скажем, от трех до пяти миль в середине дня и еще пара миль перед ужином", - добавляет Дадмен.

Впрочем, специалисты предупреждают, что это ориентир, а не норма: график придется подстраивать под породу, темперамент и привычки конкретного животного.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокодоходная газета в Великобритании. Её сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание - в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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