Цветы будут украшать сад годами: секрет непрерывного цветения без лишних хлопот

Опытные садоводы советуют регулярно удалять засохшие цветки, чтобы растение не расходовало силы на образование семян.

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Раскрыт секрет пышного цветения / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Опытные садоводы советуют регулярно удалять засохшие цветки

Для быстрорастущих однолетников осмотр желательно проводить каждые несколько дней

В середине лета многие декоративные растения начинают терять первые бутоны, однако это не означает завершение периода цветения в саду.

Опытные садоводы советуют регулярно удалять засохшие цветки, чтобы растение не расходовало силы на образование семян, а продолжало выпускать новые бутоны, пишет Express.

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Такая процедура занимает всего несколько минут, но помогает сохранить клумбы ухоженными и заметно продлить цветение большинства популярных культур. Для быстрорастущих однолетников осмотр желательно проводить каждые несколько дней, а многолетникам обычно достаточно такой обработки раз в неделю.

Увядшие цветки чаще всего можно аккуратно удалить руками, но растения с плотными или одревесневшими стеблями лучше подрезать секатором, делая срез над здоровой почкой или листом.

Наиболее заметный эффект этот прием дает при выращивании петуний, анютиных глазок, роз, пеларгоний и сирени. Некоторые многолетники после такой обрезки способны зацвести повторно, радуя владельцев сада новой волной бутонов.

Помимо продления цветения, удаление засохших соцветий делает посадки более аккуратными, предотвращает нежелательный самосев и снижает количество осыпавшихся лепестков на участке.

Впрочем, этот прием подходит не всем растениям. Подсолнухи, рудбекии и васильки нередко оставляют без обрезки, чтобы их семенами могли питаться птицы. У некоторых сортов роз также сохраняют отцветшие бутоны, если хотят получить декоративные плоды - шиповник. А такие культуры, как фуксия, шалфей и лобелия, обычно самостоятельно избавляются от увядших цветков, поэтому дополнительный уход им практически не требуется.

Смотрите видео - многолетние расетения:

В видеоролике автор рассказывает о многолетних декоративных растениях, которые хорошо переносят засуху и способны успешно расти даже на бедных, малоплодородных почвах.

Он знакомит зрителей с неприхотливыми культурами, объясняет их особенности, а также делится рекомендациями по выбору растений для участков, где сложно обеспечить регулярный полив и плодородный грунт.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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