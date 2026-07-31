Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

Читайте в материале:
- Как пожарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде
- Зачем класть пергамент на сковороду
- Как правильно жарить рыбное филе
Приготовление рыбного филе часто превращается в испытание: даже на хорошо разогретой сковороде нежная рыба может прилипать, а корочка - пригорать.
Решить проблему поможет простой кулинарный приём с пергаментом, который давно используют профессиональные повара, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.
Почему рыба прилипает
Рыбное мясо содержит много нежного белка, который быстро сворачивается под воздействием высокой температуры. При контакте с металлической поверхностью он легко прилипает, особенно если кусок не был достаточно просушен. В результате филе рвется, а корочка получается неровной и подгоревшей.
Лайфхак с пергаментом
Чтобы избежать этих проблем, достаточно положить на сухую сковороду лист пергамента для выпечки. Его следует слегка смазать маслом и разогреть. Филе перед жаркой нужно просушить салфеткой, посолить и выложить кожей вниз.
В первые несколько секунд прижмите кусок лопаткой, чтобы он не выгнулся. Далее придерживайтесь главного правила: держите рыбу кожей вниз примерно 80% времени - около трёх минут. За это время она подрумянится и станет хрустящей. Затем переверните и доведите до готовности ещё 30–60 секунд.
Пергамент служит барьером между белком и горячей поверхностью. Благодаря этому рыба не прилипает даже к чугунной сковороде, а тепло распределяется равномерно. Вы получаете сочное филе с идеальной корочкой, а сковорода остаётся чистой - достаточно лишь протереть её салфеткой.
Смотрите видео о том, как правильно жарить речную рыбу:
@ksu_foodbloger Лайфхак☝️Как правильно нарезать и жарить речную рыбу.? Ингредиенты: Карась - 5 шт. Специи к рыбе, молотый перец, соль, мука. Растительное масло #рыба#караси#жаренаярыба#лайфхак#вкусныерецепты#фудблог#тиктокукраина#кулинария♬ оригинальный звук - Inst:ksu_foodbloger
Читайте также:
- Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу в банках на зиму
- Зачем опытные кулинары добавляют муку в огурцы: гениальный кухонный лайфхак
- Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока
Об источнике: Телеграф
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред