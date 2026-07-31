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Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

Инна Ковенько
31 июля 2026, 08:24
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Даже нежное рыбное филе останется целым и равномерно подрумянится, если правильно подготовить сковороду перед жаркой.
Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой
Что сделать, чтобы рыба не прилипала при жарке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как пожарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде
  • Зачем класть пергамент на сковороду
  • Как правильно жарить рыбное филе

Приготовление рыбного филе часто превращается в испытание: даже на хорошо разогретой сковороде нежная рыба может прилипать, а корочка - пригорать.

Решить проблему поможет простой кулинарный приём с пергаментом, который давно используют профессиональные повара, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

видео дня

Почему рыба прилипает

Рыбное мясо содержит много нежного белка, который быстро сворачивается под воздействием высокой температуры. При контакте с металлической поверхностью он легко прилипает, особенно если кусок не был достаточно просушен. В результате филе рвется, а корочка получается неровной и подгоревшей.

Лайфхак с пергаментом

Чтобы избежать этих проблем, достаточно положить на сухую сковороду лист пергамента для выпечки. Его следует слегка смазать маслом и разогреть. Филе перед жаркой нужно просушить салфеткой, посолить и выложить кожей вниз.

В первые несколько секунд прижмите кусок лопаткой, чтобы он не выгнулся. Далее придерживайтесь главного правила: держите рыбу кожей вниз примерно 80% времени - около трёх минут. За это время она подрумянится и станет хрустящей. Затем переверните и доведите до готовности ещё 30–60 секунд.

Пергамент служит барьером между белком и горячей поверхностью. Благодаря этому рыба не прилипает даже к чугунной сковороде, а тепло распределяется равномерно. Вы получаете сочное филе с идеальной корочкой, а сковорода остаётся чистой - достаточно лишь протереть её салфеткой.

Смотрите видео о том, как правильно жарить речную рыбу:

@ksu_foodbloger Лайфхак☝️Как правильно нарезать и жарить речную рыбу.? Ингредиенты: Карась - 5 шт. Специи к рыбе, молотый перец, соль, мука. Растительное масло #рыба#караси#жаренаярыба#лайфхак#вкусныерецепты#фудблог#тиктокукраина#кулинария♬ оригинальный звук - Inst:ksu_foodbloger

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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