Даже нежное рыбное филе останется целым и равномерно подрумянится, если правильно подготовить сковороду перед жаркой.

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Что сделать, чтобы рыба не прилипала при жарке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как пожарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде

Зачем класть пергамент на сковороду

Как правильно жарить рыбное филе

Приготовление рыбного филе часто превращается в испытание: даже на хорошо разогретой сковороде нежная рыба может прилипать, а корочка - пригорать.

Решить проблему поможет простой кулинарный приём с пергаментом, который давно используют профессиональные повара, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

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Почему рыба прилипает

Рыбное мясо содержит много нежного белка, который быстро сворачивается под воздействием высокой температуры. При контакте с металлической поверхностью он легко прилипает, особенно если кусок не был достаточно просушен. В результате филе рвется, а корочка получается неровной и подгоревшей.

Лайфхак с пергаментом

Чтобы избежать этих проблем, достаточно положить на сухую сковороду лист пергамента для выпечки. Его следует слегка смазать маслом и разогреть. Филе перед жаркой нужно просушить салфеткой, посолить и выложить кожей вниз.

В первые несколько секунд прижмите кусок лопаткой, чтобы он не выгнулся. Далее придерживайтесь главного правила: держите рыбу кожей вниз примерно 80% времени - около трёх минут. За это время она подрумянится и станет хрустящей. Затем переверните и доведите до готовности ещё 30–60 секунд.

Пергамент служит барьером между белком и горячей поверхностью. Благодаря этому рыба не прилипает даже к чугунной сковороде, а тепло распределяется равномерно. Вы получаете сочное филе с идеальной корочкой, а сковорода остаётся чистой - достаточно лишь протереть её салфеткой.

Смотрите видео о том, как правильно жарить речную рыбу:

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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