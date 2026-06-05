Нагара на сковороде не будет совсем: как правильно жарить кабачки

Вы узнаете:
- В чем панировать кабачки для жарки
- Как жарить кабачки так, чтобы вся кухня не была в жире
Сезон кабачков начался и самое время готовить любимые блюда из этого сезонного овоща. Одно из самых популярных среди них — жареные кабачки в панировке. Но выяснилось, что многие готовят такие кабачки неправильно.
После приготовления кабачков в кляре из муки и яиц обычно на сковороде остается нагар, а всю кухню затягивает дым. Главред узнал, как избежать этих неприятностей.
Как лучше жарить кабачки
В TikTok украинская блогерша Наталья Азарчик показала, как жарить кабачки так, чтобы кухня не сильно загрязнялась жиром и при этом блюдо получалось очень вкусным.
По ее словам, сначала кабачки нужно порезать на кружочки и смешать со специями. Далее обваливаем кружочки в муке. Но следующим шагом стоит обмакнуть кабачки не в яйце, а в воде.
"Обваляли в муке, обмакнули в воду и на сковороду. И все, видите, они не брызгают (маслом — Главред)", — заверила блогерша.
Смотрите видео с лайфхаком:
@azarchiknata1020
Лайфхак, как пожарить кабачки без дыма на кухне и нагара на сковороде♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик — украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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