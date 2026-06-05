Нагара на сковороде не будет совсем: как правильно жарить кабачки

Дыма на кухне не будет, если жарить кабачки правильно.

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Как жарить кабачки без яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В чем панировать кабачки для жарки

Как жарить кабачки так, чтобы вся кухня не была в жире

Сезон кабачков начался и самое время готовить любимые блюда из этого сезонного овоща. Одно из самых популярных среди них — жареные кабачки в панировке. Но выяснилось, что многие готовят такие кабачки неправильно.

После приготовления кабачков в кляре из муки и яиц обычно на сковороде остается нагар, а всю кухню затягивает дым. Главред узнал, как избежать этих неприятностей.

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Как лучше жарить кабачки

В TikTok украинская блогерша Наталья Азарчик показала, как жарить кабачки так, чтобы кухня не сильно загрязнялась жиром и при этом блюдо получалось очень вкусным.

По ее словам, сначала кабачки нужно порезать на кружочки и смешать со специями. Далее обваливаем кружочки в муке. Но следующим шагом стоит обмакнуть кабачки не в яйце, а в воде.

"Обваляли в муке, обмакнули в воду и на сковороду. И все, видите, они не брызгают (маслом — Главред)", — заверила блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

@azarchiknata1020 Лайфхак, как пожарить кабачки без дыма на кухне и нагара на сковороде ♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик — украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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