Зелень будет долго оставаться свежей: повар поделился лайфхаком ресторанов

Вы узнаете:
- Как правильно промывать зелень
- Что сделать, чтобы зелень оставалась свежей неделю
Летом важно есть много зелени, которая является концентрированным источником витаминов, минералов и клетчатки. Но часто возникает проблема, что зелень уже через 2-3 дня начинает гнить, даже если хранить ее в холодильнике.
Главред узнал, как решить эту проблему. В TikTok украинский повар Александр Огородник рассказал, что нужно сделать с зеленью, чтобы она долго оставалась свежей.
Лайфхак из профессиональных кухонь ресторанов
Для начала зелень нужно хорошо промыть в холодной воде и просушить в специальной центрифуге, или же просто стряхнуть лишнюю воду. Далее зелень выкладываем на бумажное полотенце и заворачиваем.
Следующим шагом слегка сбрызгиваем полотенце холодной водой. Важно не переборщить, потому что если с него будет стекать вода, зелень сгниет.
"Берем емкость, какой-нибудь бокс, накрываем пленкой и делаем несколько отверстий в пленке, чтобы наша зелень дышала, а не задыхалась. Замотали и так храним зелень целую неделю", — пояснил повар.
После этого достаточно ежедневно проверять зелень и убирать подгнившие листочки.
Смотрите видео с лайфхаком:
@o_gorodnik
❗️Как долго и правильно хранить зелень?? Прежде всего покупаем свежую зелень, или если она у вас немного полежала и подвяла, то ее можно оживить с помощью холодной воды и немного льда, окунуть зелень на 1-2 часа, и она будет как свежая?? 1. Промыть зелень в холодной воде. 2. Просушить в специальной сушилке для зелени или бумажными полотенцами от лишней воды. 3. Обернуть ее в бумажное влажное полотенце и хранить в контейнере или пакете с отверстиями, чтобы зелень могла дышать. Если накрываете ее пленкой, то обязательно сделайте несколько отверстий для легкой циркуляции воздуха. 4. Ну и обязательно проверяйте каждый день и перебирайте, удаляя увядшую или подгнившую зелень.♬ оригинальный звук - o_gorodnik
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О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба, делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
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