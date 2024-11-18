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Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зиму

Юлия Закрепа
18 ноября 2024, 17:17обновлено 18 ноября, 18:23
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Как вырастить салат в стаканчиках на подоконнике дома - опытные садоводы поделились лайфхаками.
Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зиму
Как вырастить салат дома / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Интересное в материале:

  • Как вырастить салат Айсберг в горшке на подоконнике
  • Как правильно ухаживать за салатом, чтобы иметь большой урожай

Как быстро растет салат на подоконнике и как правильно ухаживать за ним, чтобы не потерять урожайность - садоводы поделились действенными методами для выращивания растения в квартире.

Все большую популярность приобретает создание грядок на подоконнике, ведь это не только отличный вариант для огородников, но и всегда можно иметь свежие витамины под рукой.

Как посадить салат в горшке

Опытные агрономы советуют начинающим садоводам, что прежде всего для хорошего урожая салата необходимо правильно выбрать сорт культуры. Лучше всего для выращивания на подоконнике подойдут листовые салаты.

Также не стоит выбирать глубокие емкости с большим объемом, для этого лучше выбрать кассеты глубиной до 15 мм, сделанные в виде ячеек. Затем на дно нужно выложить дренаж - это могут быть мелкие камешки, галька или керамзит. Для почв лучше выбрать торф, который предварительно обогащен удобрениями с набором микроэлементов или почву из смеси перегноя и песка.

Если у вас нет специальных кассет для выращивания салата, то можно высадить его в стандартных полиэтиленовых пакетах большой плотности, но стоит обрезать их до необходимого размера. Их следует установить в соответствующий поддон, а затем засыпать влажным грунтом. Также не забудьте перфорировать снизу, чтобы выходила лишняя влага.

Посадить семена в кассеты очень просто, однако стоит хорошо смочить почву, посадить семена на глубину не более 0,5 см, а затем разровнять верхний слой почвы. После этого следует накрыть это пакетом и отправить в темное и теплое место.

Однако, помните, что не стоит очень плотно высаживать семена, ведь это только навредит листовому салату и очень быстро будут образовываться стрелки.

Сколько растет салат в горшке - как ухаживать за ним

Уже после того как появились первые ростки, нужно снять пакет, а емкость перенести на подоконник. При достаточном освещении и тепле зелень будет активно расти. Также, чтобы ваш салат отлично рос, стоит увеличить световой период. То есть растение должно быть под светом примерно 14 часов, поэтому зимними вечерами нужно давать дополнительное освещение для растений.

Также нужно часто поливать и опрыскивать растения, ведь зимой воздух в доме часто пересушен из-за отопительного сезона.

Первый сбор урожая можно проводить уже где-то через месяц, когда листья вырастут около 6 сантиметров. Садоводы советуют, что лучше срезать листья, а оставшиеся корни обработать мочевиной, тогда скоро можно будет снять еще до 2 урожаев.

Смотрите видео о том, как вырастить салат в горшке:

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