"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек" на Новый год

Вы узнаете:
- Рецепт интересного новогоднего салата
- Как правильно подготовить для него мясо
Предлагаем вам рецепт шикарного салата на новогодний стол с выигрышным сочетанием всех ингредиентов. Салат "Веночек" получается сытным и невероятно красивым.
Кстати, куриное филе желательно оставить охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно было сочным, передает Главред со ссылкой на anna_sholkova.
Салат "Веночек" - рецепт
Ингредиенты:
- картофель - 4 шт.,
- куриное филе - 1 шт.,
- маринованные огурцы - 5 шт.,
- яйца - 4 шт.,
- сыр твердый - 160 г,
- майонез,
- укроп,
- помидоры черри
Для формирования салат поставьте на тарелку кулинарное кольцо, а посередине стакан, чтобы получился веночек.
Натрите отварной картофель на терке, сверху сделайте сеточку из майонеза. При желании, можно дополнительно посолить.
Отварное куриное филе нарежьте на кубики и отправьте на слой из картофеля, смажьте майонезом.
Теперь нарежьте огурцы на кубики и выложите их на куриное филе, полейте майонезом.
Отварные вкрутую яйца натрите на терке и посыпьте ими огурцы, снова смажьте майонезом.
Последний слой – натертый твердый сыр, обильно посыпьте им салат и немножко полейте майонезом.
Сверху на салат аккуратно выложите веточки укропа и помидоры черри.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Веночек":
Вас может заинтересовать:
- Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет
- Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезно
- Вкусно, как у мамы: рецепт идеальной квашенной капусты
Кто такая anna_sholkova?
anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред