"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек" на Новый год

Рецепт салата на Новый год 2025, который порадует не только вкусом, но и праздничным оформлением.

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Салат "Веночек" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

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Предлагаем вам рецепт шикарного салата на новогодний стол с выигрышным сочетанием всех ингредиентов. Салат "Веночек" получается сытным и невероятно красивым.

Кстати, куриное филе желательно оставить охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно было сочным, передает Главред со ссылкой на anna_sholkova.

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Салат "Веночек" - рецепт

Ингредиенты:

картофель - 4 шт.,

куриное филе - 1 шт.,

маринованные огурцы - 5 шт.,

яйца - 4 шт.,

сыр твердый - 160 г,

майонез,

укроп,

помидоры черри

Для формирования салат поставьте на тарелку кулинарное кольцо, а посередине стакан, чтобы получился веночек.

Натрите отварной картофель на терке, сверху сделайте сеточку из майонеза. При желании, можно дополнительно посолить.

Отварное куриное филе нарежьте на кубики и отправьте на слой из картофеля, смажьте майонезом.

Теперь нарежьте огурцы на кубики и выложите их на куриное филе, полейте майонезом.

Отварные вкрутую яйца натрите на терке и посыпьте ими огурцы, снова смажьте майонезом.

Последний слой – натертый твердый сыр, обильно посыпьте им салат и немножко полейте майонезом.

Сверху на салат аккуратно выложите веточки укропа и помидоры черри.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат "Веночек":

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Кто такая anna_sholkova? anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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