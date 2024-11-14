Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во рту

Вы узнаете:
- Сколько времени нужно мариновать мясо на новогодний стол
- Как приготовить тесто для этого блюда
Новогодние праздники уже не за горами, поэтому стоит начинать к ним готовиться. Предлагаем вам рецепт сочного мяса, которое готовится по-особенному. Это блюдо с легкостью украсит ваш стол и удивит гостей и родных.
Кстати, мясо в тесте стоит подавать с легкими салатами, сообщает Главред со ссылкой на vira_grynyshyna.
Мясо в тесте -рецепт
Ингредиенты:
- Ваше любимое мясо – 1 кг
- Любимые специи + соль
- Чеснок
- Розмарин для аромата
- Мука и вода для теста
Мясо натрите солью, специями и измельченным чесноком.
Оставьте мясо мариноваться на сутки, а лучше даже на дольше.
После того, как мясо замаринуется замесите тесто.
Для теста смешайте муку, воду, соль и замесите тугое тесто. Количество муки и воды зависит от количества мяса, которое вы готовите.
Заверните мясо в тесто и выпекайте при температуре 190 градусов 1,5-2 часа. При необходимости накройте блюдо пергаментом при выпечке.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить мясо в тесте:
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Кто такая vira_grynyshyna?
vira_grynyshyna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На vira_grynyshyna подписаны более 18 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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