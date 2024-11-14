Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во рту

Прекрасный рецепт приготовления нежного мяса на праздничный стол.

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Мясо в тесте - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

Сколько времени нужно мариновать мясо на новогодний стол

Как приготовить тесто для этого блюда

Новогодние праздники уже не за горами, поэтому стоит начинать к ним готовиться. Предлагаем вам рецепт сочного мяса, которое готовится по-особенному. Это блюдо с легкостью украсит ваш стол и удивит гостей и родных.

Кстати, мясо в тесте стоит подавать с легкими салатами, сообщает Главред со ссылкой на vira_grynyshyna.

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Мясо в тесте -рецепт

Ингредиенты:

Ваше любимое мясо – 1 кг

Любимые специи + соль

Чеснок

Розмарин для аромата

Мука и вода для теста

Мясо натрите солью, специями и измельченным чесноком.

Оставьте мясо мариноваться на сутки, а лучше даже на дольше.

После того, как мясо замаринуется замесите тесто.

Для теста смешайте муку, воду, соль и замесите тугое тесто. Количество муки и воды зависит от количества мяса, которое вы готовите.

Заверните мясо в тесто и выпекайте при температуре 190 градусов 1,5-2 часа. При необходимости накройте блюдо пергаментом при выпечке.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить мясо в тесте:

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Кто такая vira_grynyshyna? vira_grynyshyna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На vira_grynyshyna подписаны более 18 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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