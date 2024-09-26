За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторане

Главред нашел замечательный рецепт вкусного шницеля специально для тех, кто ломает голову, что же приготовить на ужин. А если вы еще на гарнир приготовите картофельное пюре, то получится идеальное сочетание.
Шницель – рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Мука 50 г
- Сухари панко 1 стакан
- Подсолнечное масло
- Лимон половинка
- Масло сливочное 100 г
- Каперсы 10 г (2 чайные ложки)
- Зеленый горошек полстакана
- Петрушка пучок
- Соль, перец
- Укроп пучок
Разрежьте куриное филе, как показано на видео, посыпьте солью и перцем.
Обмакните подготовленное филе в муку со всех сторон, затем отправьте во взбитое яйцо и в сухари панко.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте шницель до золотистой корочки с обеих сторон по 3-4 минуты с каждой.
Для соуса на сковороду отправьте сливочное мало, каперсы, зеленый горошек, сок лимона, соль и нарезанную зелень. Подержите пару минут на огне и готово.
Шницель подавайте, полив приготовленным соусом.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить шницель:
Кто такой Миша Кацурин?
Миша Кацурин - музыкант, видеоблогер, ресторатор. Разработал фуд-тревел-шоу на пару с Антоном Птушкиным. Часто публикует на своей странице в соцсети Instagram интересные рецепты.
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