За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторане

Простой рецепт приготовления идеального шницеля.

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Идеальный шницель - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел замечательный рецепт вкусного шницеля специально для тех, кто ломает голову, что же приготовить на ужин. А если вы еще на гарнир приготовите картофельное пюре, то получится идеальное сочетание.

Шницель – рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Мука 50 г

Сухари панко 1 стакан

Подсолнечное масло

Лимон половинка

Масло сливочное 100 г

Каперсы 10 г (2 чайные ложки)

Зеленый горошек полстакана

Петрушка пучок

Соль, перец

Укроп пучок

Разрежьте куриное филе, как показано на видео, посыпьте солью и перцем.

видео дня

Обмакните подготовленное филе в муку со всех сторон, затем отправьте во взбитое яйцо и в сухари панко.

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте шницель до золотистой корочки с обеих сторон по 3-4 минуты с каждой.

Шницель / инфографика: Главред

Для соуса на сковороду отправьте сливочное мало, каперсы, зеленый горошек, сок лимона, соль и нарезанную зелень. Подержите пару минут на огне и готово.

Шницель подавайте, полив приготовленным соусом.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить шницель:

Кто такой Миша Кацурин? Миша Кацурин - музыкант, видеоблогер, ресторатор. Разработал фуд-тревел-шоу на пару с Антоном Птушкиным. Часто публикует на своей странице в соцсети Instagram интересные рецепты.

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