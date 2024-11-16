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Салат Селедка под шубой отдыхает: новый рецепт бомбического салата на Новый год 2025

Мария Тупик
16 ноября 2024, 15:12
163
Новый рецепт салата Селедка под шубой с секретным ингредиентом. Рецепт нового салата на Новый год 2025.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 25 минут
Порции Порции 5-7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт салата на Новый год 2025
Рецепт салата на Новый год 2025 Селедка под шубой по-новому/ Коллаж Главред, фото goodfon

Готовим к Новому году новый салат Селедка под Шубой. Шикарный рецепт салата на Новый год 2025 просто покорит всех.

Рецепт Селедки под шубой по-новому простой и очень легкий в приготовлении, передает Главред.

Все ингредиенты стоит запечь в духовке или отварить, а также добавить 1 секретный ингредиент.

видео дня

Как готовить салат Селедка под шубой по-новому - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 4 шт
  • Морковь - 2 шт
  • Буряк - 2 шт
  • Сельдь слабосоленая - 1 шт
  • Икра подкопченная со вкусом лосося - 1 банка
  • Майонез
  • Яйца 3 шт

Овощи запекаем в духовке или микроволновой печи до готовности.

Натереть морковь, буряк и картошку на крупной терке.

Яйца отварить вкрутую и натереть на мелкой терке.

Селедку предварительно почистить, удалить все косточки и порезать кубиками.

Собираем салат с селедкой на Новый год 2025 сразу в красивой тарелке для подачи.

Первый слой картошка, которую смазываем майонезом.

Второй слой селедка, можно добавить по вкусу лука немного.

Третьим слоем вновь картофель и обильно смазать майонезом.

В отдельной тарелке смешать мелко натертые яйца с копченой икрой и майонезом.

Хорошо перемешать секретную начинку на рецепт салата Сельдь под шубой на Новый год.

Выложить начинку на слой картофеля.

Далее предпоследний слой морковь.

Последний слой натертый на крупной терке буряк, смазать майонезом.

Украсить салат на Новый год 2025 веточками укропа или петрушки и отправить салат настояться в холодильник.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат Селедка под шубой на Новый год 2025:

Салат Селедка под шубой видеорецепт
Салат Селедка под шубой видеорецепт

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Кто такая Таня Калягина

Таня Калягина - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На Таня Калягина подписаны более 4.5 миллиона пользователей соцсети.

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рецепт салат селедка под шубой Новый год 2025
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