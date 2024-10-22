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Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не все

Юрий Берендий
22 октября 2024, 16:02
84
Посадка лука без стрелок требует правильного выбора севка и его тщательной подготовки, что поможет избежать потери урожая и обеспечит хороший результат.
Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не все
Как вырастить лук без стрелок - что надо сделать перед посадкой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Как правильно посадить лук, чтобы он не пошел в стрелку
  • Что делать, чтобы лук-севок не стрелковался
  • В каком растворе замочить лук перед посадкой

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются огородники при выращивании лука, является его склонность к стрелкованию. Когда лук пускает стрелку, урожай можно считать частично потерянным. Но этого можно избежать, соблюдая определенные правила подготовки севка. Лариса, профессиональная садовод и автор YouTube канала "Огородница из Одессы" поделилась своими проверенными секретами, о том, как правильно посадить лук, чтобы он не пошел в стрелку.

Какой лук-севок не стрелкуется

Первое и главное правило - правильно выбрать севок. Лариса объясняет, что размер посадочного материала имеет большое значение.

"Чем больше будет луковичка, тем больше вероятность, что она пойдет в стрелку. Для посадки идеально подходит севок чуть большего размера, чем лесной орех, но не более трех сантиметров в диаметре."

Выбранные луковицы должны быть плотными и здоровыми.

Смотрите видео о том, как правильно посадить лук, чтобы он не пошел в стрелку:

Какой лук не идет в стрелку

Первым шагом к успешному выращиванию лука без стрелок является выбор качественного посадочного материала. Как отмечает блогер, автор YouTube канала "Секреты садоводства": "Хороший севок должен быть без пятен, без неприятного запаха гнили, без механических повреждений. На ощупь он должен быть сухой и плотный".

Это является базовым правилом для выбора качественного лука.

Какого размера лук сажать под зиму

Также важным является размер севка. Оптимальным размером для посадки считаются луковицы диаметром от 1 до 2 сантиметров.

"Более крупные луковицы тоже можно сажать, но есть риск, что они пойдут в стрелку", - объясняет садовод.

Она советует отсортировать севок по размеру: меньшие луковицы используются для выращивания на головку, а большие - для зелени.

Какие сорта лука сажать на зиму

Кроме размера, можно также ориентироваться на различные виды лука по цвету.

"Желтый лук является самым распространенным и универсальным, фиолетовый часто берут для салатов из-за его мягкого, пряного вкуса, а белый является более сладким и нежным", - отмечает эксперт.

Выращивание нескольких сортов лука на одной грядке обеспечит разнообразие и возможность использовать овощ в различных кулинарных блюдах.

Как сушить лук перед посадкой

Важнейшим этапом, который поможет избежать стрелкования, является правильная подготовка севка перед посадкой. Блогерша советует хорошо просушить лук.

"Прогрев является надежным способом избежать нежелательного стрелкования. Я сушу лук на печке на дровах, но можно использовать и батарею", - добавляет она.

Сколько сушить лук перед посадкой

Севок должен просушиваться в течение трех недель при температуре 20-24 градуса.

Эта простая, но важная процедура позволит подготовить посадочный материал таким образом, что вы сможете получить здоровую и крупную луковицу.

"Отборный и прогретый посадочный материал даст большой и здоровый урожай", - заключает она.

Смотрите видео о том, что сделать с луком перед посадкой, чтобы не стрелковался:

Что известно о YouTube канале "Секреты садоводства"

YouTube канал "Секреты садоводства" - это популярный ресурс для садоводов и огородников, где опытный эксперт и блогер делится полезными советами по выращиванию различных растений, уходу за садом и огородом, а также секретами успешного выращивания урожая. Канал предлагает практические рекомендации, демонстрирует этапы выращивания овощных культур, цветов, фруктов, и дает советы по подготовке растений к зимовке. "Секреты садоводства" охватывает широкий спектр тем, что делает его полезным источником информации для начинающих и опытных садоводов.

В каком растворе замочить лук перед посадкой

Также важно замочить луковицы в нескольких растворах для защиты от вредителей и повышения устойчивости к болезням, добавляет автор YouTube канала "Огородница из Одессы".

Сколько держать лук в соленой воде перед посадкой

Сначала севок замачивают в солевом растворе три часа (1 столовая ложка соли на 1 литр теплой воды), чтобы предотвратить появление вредителей.

Сколько времени держать лук в марганцовке перед посадкой

Далее следует обеззараживание в слабом растворе марганцовки на 2 часа, что обеспечит защиту от бактерий.

Сколько времени держать лук в растворе соды перед посадкой

После этого, для профилактики стрелок, севок замачивают в содовом растворе на 30 минут (1 чайная ложка соды на 1 литр теплой воды).

"Температура содового раствора должна быть не ниже 50 градусов по Цельсию", - добавляет Лариса.

Youtube-канал "Огородница из Одессы" - что о нем известно

На канал подписаны более 29 тысяч человек. Ведет его Лариса из Одесской области.

"Это канал о саде и огороде, о моем опыте в сфере земледелия и дачных дел. Это мой личный опыт в выращивании клубники, огурцов, томатов и всего, что я сажаю на своем огороде, на даче и в селе в частном доме. Все видео на канале носят ознакомительный характер и не призывают к действию", - пишет о своем канале автор.

Когда стрелкуется лук - как сажать лук, чтобы не стрелял

Озимый лук чаще формирует стрелки из-за стресса, вызванного холодом. Эксперты проекта "s.sad.ua" объясняют: "Лучшее время для посадки озимого лука - с конца октября до начала ноября, за 30 дней до сильных морозов."

Правильное укрытие также поможет защитить растения от переохлаждения и образования стрелок.

Смотрите видео о том, как сажать лук, чтобы не стрелял:

Для посадки необходимо сделать углубление в почве на глубину около 5 см с расстоянием между луковицами 10-15 см. Чтобы избежать лишнего стресса от холода, эксперты рекомендуют замульчировать почву или накрыть участок агроволокном.

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