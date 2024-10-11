Крысы и мыши 'убегут сразу': названо лучшее домашнее средство от грызунов

Эксперты отмечают, что крысы и мыши имеют слабое зрение, поэтому их другие чувства значительно развиты для выживания, и они особенно чувствительны к запахам.

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Чего боятся крысы больше всего - лучшее домашнее средство от грызунов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Существует четыре естественных способа, как безопасно и навсегда избавиться от грызунов в саду, не причиняя им вреда. Эти незваные гости обладают острым обонянием, что делает их уязвимыми к сильным ароматам, которые можно использовать для их отпугивания.

Какой запах пугает крыс

Эксперты Earth Kind рекомендуют домохозяйствам применять мощные ароматы для того, чтобы удерживать грызунов на безопасном расстоянии.

"Мыши не любят сильные, свежие запахи. Они, как правило, ошеломляют грызунов и их обоняние, что отпугивает их. Они избегают опасности, полагаясь на свое острое обоняние, которое компенсирует их слабое зрение. Они полагаются на это обоняние, чтобы найти пищу, обнаружить опасность и следовать по запаховым следам как средству навигации", - отметили эксперты, передает Mirror.

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Как отпугнуть крыс домашними средствами

Эксперты объясняют, что чеснок имеет мощный аромат, который маскирует другие запахи в саду, дезориентируя крыс, ведь они не могут обнаружить ни еду, ни опасность. Запах чеснока отпугивает крыс, заставляя их избегать приближения.

Кроме того, чеснок содержит соединения серы, которые крысы естественно избегают, ассоциируя их с потенциально опасными веществами.

Посадка чеснока вдоль границ сада или возле отверстий в заборе создаст естественный барьер, который грызуны не захотят пересекать.

Отличным решением также является высадка чеснока возле корнеплодов, таких как морковь или картофель, чтобы предотвратить попытки крыс выкопать их.

Что эффективно против крыс - корица

Кроме того, можно использовать свечи или палочки с ароматом корицы или смоченные коричным маслом ватные шарики для отпугивания грызунов, поскольку их сильный пряный аромат подавляет чувствительное обоняние животных.

Какое средство отпугивает крыс лучше всего - домашнее средство от грызунов

Еще один способ - использовать перец чили, поскольку он недорогой и его легко приобрести в большинстве продуктовых магазинов. Вам понадобится примерно две столовые ложки порошка на литр воды, и вы просто смешайте их вместе в бутылке с пульверизатором или контейнере для дезинфекции рук.

"Это эффективное домашнее средство для избавления от мышей, потому что для них он имеет ужасный запах, и они не останутся там надолго, они убегут сразу, чтобы их обоняние не привыкло к нему", - объясняют эксперты Earth Kind.

Они советуют рассыпать немного порошка чили в местах, которые могут использовать грызуны.

Какие растения отпугивают грызунов / Инфографика: Главред

Почему крысы боятся эфирного масла

Эфирное масло мяты также является эффективным репеллентом для крыс и мышей. Запах ментола ассоциируется у грызунов с опасностью, поэтому они избегают мест, где чувствуют этот аромат.

Этот ингредиент часто используется в домашних средствах против мышей - несколько капель мятного масла на ватные шарики, разложенные в местах, где грызуны обычно прячутся, помогут держать их на расстоянии, указывают специалисты.

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