Неожиданная польза: для чего садоводы в октябре посыпают сад перцем чили

Садоводов призывают посыпать свои сады порошком перца чили в октябре, ведь эта приправа может выполнять важную функцию для сохранения урожая.

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Для чего садоводы в октябре посыпают сад перцем - лайфхак для сада / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Осень - это время, когда стоит поддержать птиц, готовя их к зимней спячке или миграции. Порошок чили помогает защитить оставленную для птиц пищу от кражи другими животными, такими как белки или лисы.

Птицам в этом году было нелегко, поскольку численность многих видов уменьшилась, что подтверждается данными RSPB. За последние 40 лет численность птиц сократилась на шестую часть, и значительное уменьшение насекомых - до 80% за два десятилетия - негативно повлияло на пищевую цепь. Поэтому садоводов призывают сделать все возможное для поддержки птиц, не забывая о корме, передает Express.

В то же время, одна из основных проблем заключается в том, что другие животные могут воровать пищу, предназначенную для птиц. Здесь на помощь и приходит порошок чили.

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Эксперты отмечают, что если в вашем саду есть кормушки или места для кормления птиц, оставьте там смесь арахиса, семян, червей или фруктов, таких как яблоки.

Также можно использовать побитые фрукты или домашние отходы, но с мерой, как советует RSPB. Посыпав все это порошком чили, вы защитите корм от белок и лисиц, поскольку птицы не реагируют на чили, тогда как эти животные его избегают.

"Покупая корм для птиц, старайтесь приобрести хорошую смесь арахиса, семян и живых кормов, таких как мучные и восковые черви", - говорят специалисты.

Кроме того фрукты, особенно побитые яблоки и груши, будут популярны среди дроздов и дроздов.

"Домашние отходы, такие как выпечка, вареный рис и хлебные крошки, следует предлагать лишь время от времени в небольших количествах. Крепкий порошок чили или перечный соус (например, табаско) можно взболтать с птичьим кормом. Птицам чили не мешает, но большинство белок не переносят жжения и оставляют пищу в покое", резюмируют они.

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Напомним, ранее Главред сообщал о том, какие растения нужно обрезать в октябре. Линдси Честейн, основательница блога The Waddle and Cluck, посвященного советам для дома и сада, поделилась тем, какие растения следует обрезать именно в этот период.

Кроме того, эксперты рассказали, почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре. Отмечается, что во время сгребания листьев, особенно для сжигания в горелке или костре, ежи особенно рискуют, поскольку кучи бревен и листьев кажутся им идеальными местами для укрытия.

Также, ранее старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Ольга Власова рассказала, что можно посадить в октябре.

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