Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список

Садоводы могут подрезать растения в течение всего года, но некоторые деревья и кусты следует обрезать именно в октябре, чтобы обеспечить их здоровое развитие.

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Какие растения обрезать в октябре - что сделать, чтобы увеличить урожай / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Обрезка является важной составляющей ухода за садом и помогает поддерживать здоровье деревьев и кустов, а также повышать их урожайность. Кроме того, этот процесс способствует не только цветению, но и помогает контролировать форму растений, их размер и снижает риск заболеваний. Хотя обрезку можно делать в разное время, некоторым растениям необходима обрезка именно сейчас для обеспечения энергичного роста.

Линдси Честейн, основательница блога The Waddle and Cluck, посвященного советам для дома и сада, поделилась тем, какие растения следует обрезать именно в этот период.

"Октябрь - хорошее время для обрезки многих кустов и деревьев, поскольку они впадают в состояние покоя. Правильная обрезка помогает растениям быть здоровыми и продуктивными. Обязательно стерилизуйте секаторы между растениями и делайте срезы чуть выше почек, направленных наружу", - отметила она. видео дня

Когда обрезать розовые кусты

Лучшее время для обрезки роз - ранняя осень. Садоводам следует удалить все мертвые или больные стебли, а остальные сократить на треть или половину от их первоначальной длины, сообщает Mirror.

Эксперты отмечают, что это "стимулирует новый рост и цветение в следующем сезоне". Важно делать срез под углом 45 градусов чуть выше почки, направленной наружу.

Когда обрезать гортензии

Когда речь идет о гортензии, октябрь - это время для обрезки стеблей "чуть выше второго набора почек вниз от цветочной головки", указывает Линдси. Это позволяет удалить старое цветение и способствует росту более крупных, свежих цветов. Важно также знать, какой именно вид гортензии - метельчатая или головчатая, поскольку методы обрезки могут отличаться.

Как обрезать фруктовые деревья

Для обрезки фруктовых деревьев осенью стоит проредить старые, переполненные ветви, чтобы обеспечить лучший доступ солнечного света.

Эксперты советуют делать это после опадения листьев, поскольку это позволяет лучше видеть, где нужно обрезать. Линдси рекомендует использовать ленту для обозначения ветвей до того, как листья опадут, особенно в наиболее густых местах. После этого просто обрежьте ветви у ствола или главных ветвей под углом 45 градусов.

Совместимость фруктовых деревьев / Инфографика: Главред

Как обрезать вечнозеленые кусты

Чтобы придать вечнозеленым кустам, таким как самшит и падуб, привлекательную форму, нужно обрезать отставшие ветки, но важно не удалять более одной трети растения, чтобы не нанести ему вред.

Как обрезать многолетние растения

Высокие многолетние растения, такие как пчелиный бальзам и садовые флоксы, следует обрезать на треть их высоты, чтобы предотвратить повреждение во время зимних морозов.

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