Исчезнут 'мгновенно': какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Слизни и улитки могут наносить значительный ущерб в садах, но садоводы находят эффективные домашние решения для решения этой проблемы.

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Какое лучшее домашнее средство от слизней - исчезнут "мгновенно" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Facebook, pixabay

Слизни и улитки прячутся под листьями во влажных местах и могут уничтожить значительную часть растений, в частности в огородах, поедая как листья, так и плоды.

К сожалению, садоводы часто обнаруживают проблему поздно, когда листья уже повреждены, а слизистые следы свидетельствуют об их присутствии.

Для борьбы с ними некоторые садоводы используют домашние средства, которые демонстрируют "мгновенный" эффект. Одна из пользовательниц Facebook поделилась своим опытом, как природные отпугиватели могут быть простыми и одновременно эффективными.

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"Сегодня вечером произошло нечто очень интересное. Я опрыскивала свои хосты после того, как стемнело, и увидела улитку и слизня на своем пути. Я разбрызгала перед ними чесночный раствор, и они мгновенно отвернулись. Я решила попробовать еще раз, чтобы увидеть, что произойдет. Я повторила это перед ними, но уже на большей площади, и они снова отвернулись, избегая всей территории, покрытой чесночным спреем", - отмечала женщина по имени Лара Смит, передает Express.

Слизни и улитки известны тем, что не переносят сильных запахов, поэтому неудивительно, что они избегают чеснока.

Это луковичное растение является эффективным репеллентом, который защищает растения от нашествия вредителей. Семейство Амариллисовых, к которому относится чеснок, славится своими отпугивающими свойствами, которые помогают в борьбе с насекомыми и вредителями, в частности слизнями и улитками.

Садоводы могут использовать свежий чеснок или его производные для защиты своих растений. Лара подробно описала процесс приготовления мощного спрея на основе чеснока.

Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

"Чтобы сделать домашний чесночный спрей, я положила одну измельченную чесночную головку в 500 мл теплой воды и начала использовать его после того, как оставила на ночь. Я оставила его на открытом воздухе, где не было прямых солнечных лучей, и положила его в бутылку с распылителем, когда он мне понадобился. Не знаю, как долго его можно хранить, так как я новичок. Но я сделала свою две недели назад", - отметила женщина.

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