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Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Юрий Берендий
4 октября 2024, 03:36
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Слизни и улитки могут наносить значительный ущерб в садах, но садоводы находят эффективные домашние решения для решения этой проблемы.
Исчезнут 'мгновенно': какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике
Какое лучшее домашнее средство от слизней - исчезнут "мгновенно" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Facebook, pixabay

Слизни и улитки прячутся под листьями во влажных местах и могут уничтожить значительную часть растений, в частности в огородах, поедая как листья, так и плоды.

К сожалению, садоводы часто обнаруживают проблему поздно, когда листья уже повреждены, а слизистые следы свидетельствуют об их присутствии.

Для борьбы с ними некоторые садоводы используют домашние средства, которые демонстрируют "мгновенный" эффект. Одна из пользовательниц Facebook поделилась своим опытом, как природные отпугиватели могут быть простыми и одновременно эффективными.

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"Сегодня вечером произошло нечто очень интересное. Я опрыскивала свои хосты после того, как стемнело, и увидела улитку и слизня на своем пути. Я разбрызгала перед ними чесночный раствор, и они мгновенно отвернулись. Я решила попробовать еще раз, чтобы увидеть, что произойдет. Я повторила это перед ними, но уже на большей площади, и они снова отвернулись, избегая всей территории, покрытой чесночным спреем", - отмечала женщина по имени Лара Смит, передает Express.

Слизни и улитки известны тем, что не переносят сильных запахов, поэтому неудивительно, что они избегают чеснока.

Это луковичное растение является эффективным репеллентом, который защищает растения от нашествия вредителей. Семейство Амариллисовых, к которому относится чеснок, славится своими отпугивающими свойствами, которые помогают в борьбе с насекомыми и вредителями, в частности слизнями и улитками.

Садоводы могут использовать свежий чеснок или его производные для защиты своих растений. Лара подробно описала процесс приготовления мощного спрея на основе чеснока.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

"Чтобы сделать домашний чесночный спрей, я положила одну измельченную чесночную головку в 500 мл теплой воды и начала использовать его после того, как оставила на ночь. Я оставила его на открытом воздухе, где не было прямых солнечных лучей, и положила его в бутылку с распылителем, когда он мне понадобился. Не знаю, как долго его можно хранить, так как я новичок. Но я сделала свою две недели назад", - отметила женщина.

Что нужно знать об Express.co.uk

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Напомним, ранее Главред рассказывал о самом большом страхе для крыс и, что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов. Эксперт по садоводству Менхаз Уддин из Flower Fable объяснил, что вы можете создать барьер вокруг вашего сада, просто высадив пять цветов или трав.

Кроме того, ранее сообщалось о том, как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство от моли. Для предотвращения и отпугивания моли можно использовать много природных методов, и одним из таких способов, по мнению экспертов, является использование эфирных масел.

Также, избавиться от муравьев в доме можно простым методом, без ловушек и ядов. Линси Кромби в эфире программы "Сегодня утром" на канале ITV рассказала, как навсегда вывести муравьев из дома.

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