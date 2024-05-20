Без ловушек и яда: как навсегда изгнать муравьев из дома - 5 лучших методов

Королева чистоты Линси Кромби рассказала, как можно избавиться от назойливых муравьев в доме, используя при этом максимально экологичные способы.

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Как навсегда выгнать муравьев из дома - 5 лучших методов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Лето уже не за горами, а это значит, что насекомые разгуляются в полную силу. В частности - муравьи, которые иногда очень часто напрашиваются в наши дома. Однако королева чистоты Линси Кромби в эфире программы "Сегодня утром" на канале ITV рассказала, как можно избавиться от надоедливых насекомых, сообщает Express.

"Муравьи вернулись. Нарциссы появляются, тюльпаны зацветают - а муравьи и насекомые повсюду", - сказала она.

Несмотря на то, что вы можете подумать, что вам понадобятся агрессивные химические средства для опрыскивания, Кромби предлагает экологически чистые средства.

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Это то, что вам нужно сделать, и, что еще лучше, это не будет стоить вам ни копейки.

Растение мяты

"Если у вас большая проблема с муравьями, поставьте это за дверью. Мята прекрасно пахнет [...] - и она не даст им зайти", - отмечает Линси Кромби.

Эксперт по уборке сказал, что муравьи "ненавидят" запах мяты.

Палочки корицы

Палочки корицы не только полезны для добавления в кашу утром или выпекания пирога, но и творят чудеса, отпугивая муравьев.

"Опять же, они ненавидят корицу. Такие палочки можно буквально воткнуть в землю снаружи, если у вас есть красивые растения внутри [...] - просто воткните их", - добавляет эксперт.

Тальковый порошок

Профессионал по уборке также предположила, что когда температура становится теплее, тальк создает небольшую "гору".

"Итак, положите его под плинтусы, вдавите, и он остановит их, потому что они не смогут вытолкнуть тальк наружу", - советует эксперт.

Мятное масло

Королева чистоты предложила забрызгать ватный шарик мятным маслом и положить его в шкаф.

"Вы также можете использовать этот ватный шарик, а затем просто протереть им белые ПВХ-окна на дверях и окнах. Опять же, они ненавидят запах - но он приятный, так что убедитесь, что в доме пахнет приятно, свежо и чисто", - говорит она.

Однако, если у вас есть кошки и собаки, вам следует быть осторожными, поскольку это средство не является "хорошим для домашних животных".

Лимоны

Лимоны стали основным продуктом в мире уборки, независимо от того, куда бы вы ни пошли, гуру уборки не рекомендовали их.

Однако это также отличный ингредиент для отпугивания муравьев. Все, что вам нужно сделать, это создать раствор лимонного сока в соотношении 50:50, смешанного с водой - или водой и белым уксусом.

Спрей, сделанный своими руками, замаскирует запах муравьев и отпугнет их.

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