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Муравьи будут держаться подальше от дома: мужчина сказал, как избавиться от насекомых

Руслана Заклинская
15 апреля 2024, 14:08
Муравьи не всегда остаются на улице - весной они часто попадают в помещения, однако от них легко избавиться копеечными средствами.
Муравьи будут держаться подальше от дома: мужчина сказал, как избавиться от насекомых
Как защитить дом от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Муравьи являются одними из самых распространенных вредителей, которые часто можно увидеть в домах с середины весны до конца лета. Весной муравьи появляются в ответ на ряд факторов, в частности из-за повышения температуры и удлинения светового дня, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Если вас интересуют советы по борьбе с вредителями, прочитайте материал Главреда: Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ.

С повышением температуры муравьи активизируются и начинают искать пищу. Кроме того, в это время они размножаются, а потому увеличивается количество муравьев в колонии.

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Чтобы остановить "вторжение" муравьев в ваш дом, эксперт по уборке и основатель компании Calibre Cleaning Limited Роки Вуонг поделился несколькими простыми советами, которые помогут отпугнуть муравьев.

Одним из первых продуктов, которые Роки предлагает использовать, является мята, например свежие листья мяты и эфирное масло перцовой мяты. Они являются мощными репеллентами от муравьев. Нужно поместить несколько ватных дисков в эфирное масло перечной мяты и положить их возле входов. Вы также можете посадить мяту по периметру своего дома.

Еще один продукт, который можно использовать для защиты от муравьев - белый уксус. Для этого следует приготовить раствор из равных частей белого уксуса и воды. Затем протрите им поверхности, где вы замечали муравьев.

Кроме этих репеллентов, можно использовать сахар и борную кислоту. В неглубокой миске смешайте равные части сахара и борной кислоты. Сахар привлечет муравьев, а кислота уничтожит их.

"Поставьте эти ловушки возле муравьиных троп и точек входа. Однако борную кислоту следует держать подальше от детей и домашних животных, поскольку она токсична", - подчеркнул эксперт.

После обезвреживания муравьев нужно предупредить их возвращение. Для этого осмотрите фундамент вашего дома и стены, а также проверьте щели вокруг дверей и окон на наличие трещин - закройте эти отверстия.

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