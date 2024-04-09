Как избавиться от плохого запаха в холодильнике: гениальный лайфхак

Каждый хотя бы раз сталкивался с проблемой неприятного запаха из холодильника, однако исследования экспертов показали, что часто определенный кухонный прибор может не очищаться должным образом 87 дней.
Почти каждый десятый человек не помнит, когда в последний раз мыл свой холодильник, а более 10% людей убеждены, что эта задача не нужна, поскольку прибор имеет температурный контроль. Однако, необходимо помнить, что холодильники стоит тщательно мыть каждые три-шесть месяцев, чтобы предотвратить возникновение опасных пищевых бактерий и устранить нежелательные запахи, передает издание Mirror.
Основными причинами плохих запахов в холодильниках являются испорченная еда, остатки пищи и грязный поддон. Но опытные хозяева поделились своими хитростями, как быстро избавиться от неприятных запахов.
Стоит опорожнить холодильник и тщательно почистить все закоулки. Также стоит проверить, не попала ли какая-то жидкость, сока, молока в маленькое дренажное отверстие в нижней части холодильника. Однако не все смогут добраться до него и правильно очистить. Люди также советуют после уборки холодильника поставить маленькую тарелку, наполненную кофе, на 24 часа. Это поможет поглотить неприятные и резкие запахи в холодильнике.
Также, после того, как вы тщательно помыли свой холодильник, стоит положить в него две половинки лимона на несколько часов. Специалисты считают, что этот метод также является действенным при неприятном запахе из холодильника.
Однако, если вы когда-то разлили молоко в холодильнике, тогда необходимо вынуть задний поднос, куда могло затечь молоко. Если вы обнаружили такую проблему, стоит обязательно все тщательно помыть мыльной водой.
Какие продукты поглощают неприятные запахи в холодильнике
Доказано, что есть продукты, которые отлично поглощают неприятный аромат. Ваш холодильник не будет иметь вони, если туда положить на полку: черный хлеб, гвоздику, тимьян, корицу, кожуру апельсина или половинку сырого картофеля.
The Daily Mirror
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