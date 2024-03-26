Есть почти у всех: для чего нужно 'тайное' отверстие в стенке холодильника

Женщина была поражена, когда обнаружила "скрытое" отверстие в своем холодильнике, которое нужно регулярно чистить, потому что оно забивается "слизью и грязью".

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Для чего нужно "тайное" отверстие в холодильнике - неожиданная функция / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Оказывается, несмотря на то, что кухня является одной из наиболее часто используемых комнат в вашем доме, она все еще хранит сюрпризы. Может казаться, что вы знаете о своем холодильнике все, что только можно, но оказывается, что многие люди даже не догадываются, что их прибор способен на большее, чем просто охлаждать и хранить пищу, сообщает Mirror.

Блогер Хлоя @thesimplemum опубликовала на своем аккаунте в TikTok видео в котором рассказала о том, для чего нужно скрытое отверстие на стенке холодильника. По ее словам, большинство людей понятия не имели, что его нужно регулярно чистить.

"Я не могу быть единственным человеком, который не знал, что нужно чистить это отверстие в холодильнике", - сказала автор, указывая на крошечное отверстие в задней стенке своего прибора. видео дня

"У меня здесь неделями собираются лужи воды", - пояснила Хлоя, указывая на дно своего холодильника, где обычно находятся ящики для фруктов и овощей.

Смотрите видео о том, для чего нужно скрытое отверстие в холодильнике:

"Обнаружила, что это просто маленькая дырочка. Конденсат капает вниз, и он заполняется слизью, грязью и мусором. Не забывайте чистить это отверстие", - посоветовала она своим подписчикам.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как работает отверстие для конденсата в холодильниках

Отверстие для конденсата в холодильнике которое позволяет отвод влаги, образующейся внутри холодильника в результате конденсации. Конденсат образуется, когда теплый воздух, который попадает внутрь холодильника при открытии дверцы, встречается с холодными поверхностями внутри, такими как стенки и полки.

Отверстие для конденсата обычно находится в задней части холодильника или в морозильной камере. Это отверстие позволяет конденсированной влаге стекать в специальный поддончик или канал, где она испаряется от тепла компрессора. Такой процесс помогает поддерживать оптимальную влажность внутри холодильника и предотвращает образование неприятного запаха и плесени.

Чтобы обеспечить правильную работу отверстия для конденсата, важно регулярно проверять его на загрязнения и препятствия и чистить при необходимости. Также важно не блокировать это отверстие вещами, которые могут препятствовать свободному стоку конденсата, чтобы избежать проблем с влажностью в холодильнике.

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