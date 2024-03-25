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Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер

Юрий Берендий
25 марта 2024, 21:44
Регулярная чистка бойлера может спасти прибор от существенных поломок и даже короткого замыкания и взрыва. Главред выяснил, когда нужно чистить бойлер.
Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер
Почему бойлер может взорваться - когда надо чистить бойлер / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Чистка бойлера - важная процедура для обеспечения бесперебойной работы оборудования и поддержания его эффективности. Основная цель чистки - удаление накипи и других отложений, которые могут образовываться в бойлере со временем. Кроме того, без очистки бойлер может начать работать некорректно, в частности вода в нем будет нагреваться дольше. Об этом говорится в эфире "Сніданку з 1+1".

Когда надо чистить бойлер

Мастер по очистке бойлеров, инженер Владимир Чечко отметил, что бойлеры нужно чистить минимум раз в год. По его словам, бойлеры без очистки могут стать опасными и вызвать разного рода инфекции.

"За время его (бойлера - ред.) службы собирается очень много мусора. Этот мусор потом вместе с водой идет нам на чистку зубов и умывание лица. Плюс в бойлере размножается бактерия, которая называется легионелла", - отметил мастер.

Он добавил, что за год в бойлере может собираться несколько килограммов грязи и известкового налета и именно поэтому устройство потребляет больше электроэнергии и может из-за этого испортиться.

"Может лопнуть сам тэн - тогда будет короткое замыкание на воду", - предупреждает Владимир.

Смотрите видео о том, почему надо чистить бойлер:

Как защитить бойлер

Чтобы лучше защитить прибор мастер по очистке и ремонту бойлеров советует вместе с чисткой обязательно заменять магниевый анод.

"Он нужен для того, чтобы защитить железный бойлер от коррозии", - отмечает Владимир.

Он добавил, что в случае регулярной очистки бойлера, производители устройства могут продлить его гарантийный срок.

Как понять, что бойлер нужно чистить

Инженер выделил основные причины, которые могут указывать на то, что бойлер нуждается в очистке:

  • бойлер долго нагревает воду;
  • бойлер стал больше потреблять электроэнергии.

Какая оптимальная температура нагрева для бойлера

Владимир Чечко отметил, что главной причиной загрязнения бойлера является вода. Он также отметил, что оптимальная температура нагрева бойлера для того, чтобы избежать размножения бактерий должна варьироваться между 75 и 80 градусами по Цельсию.

Может ли бойлер взорваться

Кроме того, инженер отметил, что из-за длительного загрязнения бойлер может даже взорваться.

"Если бойлер не чистить - он может взорваться, причем в процессе взрыва разнести стены. Взрыв происходит из-за того, что в бойлере накапливается избыточное давление. Вода давит на бойлер из-за чего образуется давление. В каждом бойлере есть предохранительный клапан, который должен сбрасывать избыточное давление, однако, если он забит и техобслуживание не проводилось, то он может не справиться со своей задачей. В процессе нагрева воды - она расширяется, создавая дополнительное давление и оболочка бойлера может не выдержать", - предупреждает инженер.

Как очистить бойлер не снимая его - общие сведения

Чистка бойлера без его съема может быть более сложной задачей, но возможной. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

  1. Выключите бойлер и отключите электроснабжение. Это важно для безопасности.
  2. Подготовьте чистящее средство для чистки. Можно использовать уксус или лимонную кислоту. Разведите средство в воде в соответствии с инструкциями на упаковке.
  3. Настройте бойлер на обогрев воды. Добавьте раствор к воде в бойлере.
  4. Оставьте раствор на несколько часов или на ночь. Это позволит раствору проникнуть и растворить отложения.
  5. Промойте бойлер. После чего удалите отложения и загрязнения с помощью мягкой щетки или губки.
  6. Промойте бойлер снова. Убедитесь, что все остатки чистящего средства удалены.
  7. Включите бойлер и дайте ему работать на полную мощность в течение нескольких циклов. Это поможет промыть систему.

Эти шаги могут помочь поддерживать бойлер в чистоте и обеспечить его эффективную работу. Однако, если у вас есть сомнения или вам нужна более подробная инструкция, лучше обратиться к специалисту по обслуживанию оборудования.

Что известно о бойлерах

Бойлер (англ. boiler - "котел, кипятильник") - теплообменный аппарат для подогрева воды паром или горячей водой в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, например при тепловом воздействии на нефтяную залежь. Бойлер может быть встроенным в котел или стоять отдельно, сообщает Википедия.

Бойлеры применяют на теплоэлектроцентралях для нагревания воды до 150 °C, которую используют для теплофикации.

Бытовой бойлер подогревает воду до температуры выше комфортной для использования в быту, поэтому обеспечивает больше теплой воды, чем его объем. Объем воды на выходе, кроме объема горячей воды из бойлера, включает объем холодной воды из системы водоснабжения, которая снижает температуру воды на выходе смесителя до приемлемой. Объем холодной воды можно определить, если разделить разницу между температурой воды в бойлере и на выходе на разницу между температурой холодной воды и воды на выходе и умножить результат деления на объем бойлера.

Для нагрева воды может использоваться электроэнергия или энергия сгорания топлива. В бытовом смысле бойлером называют водонагреватели накопительного типа, в которых постоянно сохраняется рабочий объем нагретой воды. Устройства накопительного типа требуют меньшей мощности источников энергии, поскольку нагрев происходит в течение долгого времени. В Украине широко распространены электрические и твердотопливные бойлеры, накопительные нагреватели на природном газе используются значительно реже.

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