Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

Птитим очень легко перепутать с двумя другими крупами, а история его создания очень необычна.

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Что такое птитим/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Википедия

Такой продукт питания, как птитим, имеет очень интересную историю своего появления. Птитим, который еще называют израильским рисом – это вид макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, который создают либо в форме шариков (по форме он напоминает кускус), либо в форме рисинок. Птитим отличается от кускуса тем, что последний делают из манной крупы.

Как появился птитим

Этот продукт появился на свет в Израиле в 1953 году. В то время рис был в дефиците из-за политики жесткой экономии в стране. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион обратился к одной из пищевых компаний с просьбой разработать продукт на основе пшеницы, который стал бы заменителем риса. Так на свет появился птитим, который сначала изготавливали в форме риса, а затем начали выпускать также вариант продукта, похожий на кускус – с шарообразными крупинками.

Птитим изготавливается из муки твердых сортов пшеницы и поджаривается в духовке.

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Как есть птитим

Такой продукт используют в различных блюдах, как горячих, так и холодных. Из него можно варить кашу. Перед тем, как варить птитим, его можно немного обжарить.

Также зерна птитима можно добавлять в суп, запекать, готовить как ризотто, использовать для начинки и т.п. Кроме этого, такой продукт можно использовать в других блюдах как заменитель макарон или риса.

Чем полезен птитим

Такой продукт является достаточно полезным. В нем содержатся сложные углеводы, которые дают нашему организму энергию. Также эта крупа является источником клетчатки. Лучше всего комбинировать этот продукт с другими полезными ингредиентами, например, овощами или мясом.

Но стоит помнить, что этот продукт является достаточно калорийным: в среднем 375 ккал на 100 г. Эта цифра может колебаться в зависимости от способа приготовления.

Сколько нужно варить птитим

Чтобы сварить птитим, нужно взять 400-500 мл воды на 200 г продукта. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Затем положить туда птитим и добавить третью часть чайной ложки соли.

Варить на протяжении 20-25 минут до готовности. Лишнюю воду нужно слить, откинув крупу на сито. После этого добавить сливочное масло по вкусу.

Птитим можно употреблять самостоятельно, а можно использовать как основу для других блюд.

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