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Найти 3 ошибки за 12 секунд смогут только гении: загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
24 марта 2024, 22:04
Только самые внимательные люди смогут отгадать, что именно на картинке не так.

Загадка, девушка.
Нужно найти 3 ошибки за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки являются отличным способом проверить свою смекалку и внимательность к деталям. Зачастую такие загадки настолько запутанные, что нужно хорошенько постараться, чтобы догадаться, где же спрятан правильный ответ.

Но кроме проверки внимательности такие загадки выполняют еще и другие функции. Такие задания являются также просто увлекательным способом проведения свободного времени, например, после тяжелого рабочего дня. Кроме этого, с помощью таких загадок можно натренировать свою внимательность до гораздо более высокого уровня.

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В следующей загадке нужно отыскать три ошибки на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, что именно на рисунке не так, ведь отгадка очень хорошо замаскирована.

Только очень внимательным людям удастся разгадать эту загадку. Хотя на картинке изображен достаточно простой сюжет, это не значит, что и отгадка будет простой. На самом деле всё гораздо запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

На картинке мы видим девушку, которая сидит в кресле и читает книгу. В комнате видно немного мебели – только кресло и журнальный столик. Также на стене мы видим часы и календарь, а на полу и подоконнике – комнатные растения.

На первый взгляд кажется, будто бы на рисунке всё в порядке и никаких ошибок нет. Но не стоит доверять этому своему первому впечатлению, ведь оно обманчиво.

Загадка
Нужно найти 3 ошибки за 12 секунд/ jagranjosh

При этом разгадывание загадки усложняет еще и то, что на выполнение задания дается ограниченное количество времени – всего 12 секунд.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить, где именно спрятаны ошибки/ jagranjosh

На картинке три ошибки: циферблат часов на стене отражен по горизонтали; на календаре неправильно изображено количество дней, ведь в июне не 31 день; на ногах у девушки разная обувь.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти конверт и расческу за 12 секунд. Если вам удастся отыскать оба предмета за отведенное время, это значит, что вы обладаете исключительным IQ и удивительной наблюдательностью.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ящерицу за 3 секунды. Ящерица настолько хорошо замаскировалась, что нужно быть очень внимательным, чтобы заметить ее.

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