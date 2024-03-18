Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Не всем известно, почему часы носят именно на левой руке, а не на правой. На самом деле ответ достаточно прост.

https://glavred.info/life/pochemu-chasy-nosyat-na-levoy-ruke-malo-kto-ob-etom-dogadyvaetsya-10550966.html Ссылка скопирована

Почему часы носят на левой руке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы приобрели часы, то обычно не задумываясь сразу надеваем их на левую руку. Часто нас к этому подталкивает то, что все же так делают. Но не всем известно, почему часы носят на левой руке и можно ли носить их на правой.

Итак, давайте разберемся, какая разница, если носить часы на правой или левой руке. На самом деле это не является строгой рекомендацией или правилом носить такой аксессуар именно на левой руке.

Сразу может возникнуть вопрос, почему же в таком случае большинство людей носит часы именно так, если можно делать и по-другому. Ответ скрывается в практичности такого ношения – стоит одевать часы именно на ту руку, которой меньше пользуешься. Поэтому правши одевают часы преимущественно на левую руку, а левши – на правую.

видео дня

Если правша будет носить часы на правой руке, то он может очень быстро почувствовать дискомфорт. Ведь именно этой рукой он чаще что-то делает – держит чашку кофе, пишет, открывает дверь и тому подобное. Кроме этого, увеличивается риск, что стеклянный циферблат может о что-то разбиться или поцарапаться, если мы будем носить часы на той руке, которой чаще пользуемся. Также в таких условиях может быстрее износиться ремешок этого аксессуара.

Если учитывать правила этикета, то в них на самом деле немного внимания уделяется тому, на какой руке нужно носить часы. Иногда можно встретить совет не носить дорогие часы на руке, которой здороваешься с другими людьми, ведь это может расцениваться как снобизм. Во многих кругах считается бестактным так открыто демонстрировать другим дорогую вещь.

Что такое сноб? Сноб (англ. snob) – это термин для обозначения человека, который считает, что существует взаимосвязь между социальным статусом (включая внешность) и человеческой ценностью. "Сноб" также касается человека, чувствующего превосходство над представителями низших социальных слоев, уровня образования или других социальных сфер, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.