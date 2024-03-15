Что означает слово "небесник": Авраменко удивил объяснением

Таким словом называют очень известный цветок. Но не всем известно, что у него есть еще и другие названия.

https://glavred.info/life/chto-oznachaet-slovo-nebesnik-avramenko-udivil-obyasneniem-10550411.html Ссылка скопирована

Авраменко объяснил, что означает слово "небесник"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Украине словом "небесник" называют "проліски". Есть еще одно название у таких популярных цветов – "небовий ключ". Но если название "проліски" известно практически всем, то о двух альтернативных названиях знают не так много людей.

Об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке. Также он объяснил, чем отличают "підсніжники" от "пролісків" и почему их нередко путают.

"Сегодня выясним, в чем заключается различие между "підсніжником" и "проліском". Может это названия одного и того же цветка? Нет, друзья, это разные цветы. И отличаются они не только внешне, но и временем цветения. Первыми зацветают "підсніжники" – белым цветом. И это происходит в конце февраля. Растут они на протяжении марта-апреля. Кстати, "підсніжники" занесены в Красную книгу Украины", – объяснил языковед.

Он отметил, что "проліски" распускаются на месяц позже. Они более теплолюбивы. Имеют преимущественно мелкие голубые цветочки, поэтому в народе их еще называют "небесниками" или "небовим ключем".

"Итак, "підсніжники" более ранние и белого цвета, как снег, а "проліски" зацветают позже и одевают на себя краску неба. В заключение лишь добавлю – давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно", – добавил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, чем отличаются "підсніжник" и "пролісок":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "віруючий". Лучше заменить это слово соответствиями, которые присущи украинскому языку. Таких слов есть несколько.

Также Авраменко объяснил, что означает "після дощику в четвер". На самом деле такое выражение своими корнями уходит в глубокую древность.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.