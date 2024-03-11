Оптическая иллюзия на проверку внимательности: за 13 секунд нужно найти потерянный телефон

Только самым внимательным людям удастся заметить, где же спрятался телефон на картинке.

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Нужно найти потерянный телефон за 13 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии бросают вызов нашему восприятию визуальных изображений. Часто такие загадки настолько запутанные, что приходится прилагать максимальные усилия к их решению, и всё равно не у всех получается остаться победителем в этой сложной игре.

В следующей загадке нужно отыскать потерянный телефон в парке аттракционов, пишет jagranjosh.

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Но задание усложняется еще и тем, что его нужно выполнить всего за 13 секунд, что не каждому будет под силу. Придется хорошо постараться, чтобы успеть справиться за такой короткий промежуток времени.

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и выполнить задание настолько быстро, как только у вас получится.

Но не стоит расстраиваться, если у вас не получается разгадать загадку за такой короткий промежуток времени – в таком случае просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Нужно найти потерянный телефон за 13 секунд/ jagranjosh

Рассматривая картинку, стоит обращать внимание даже на мельчайшие детали, ведь потерянный телефон может быть спрятан где угодно, и трудно спрогнозировать, какая именно мелочь сможет натолкнуть вас на правильный ответ.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Трудно будет заметить потерянный телефон/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти странное яблоко за 7 секунд. Придется хорошо постараться, чтобы заметить, где именно спряталось яблоко, которое отличается от всех остальных.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 2 потерянных предмета. Семья потеряла кисточку и щетку, и теперь нигде их не могут найти. Нужно помочь им отыскать эти предметы за 22 секунды.

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