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Только люди с самым острым зрением заметят R среди K: загадка для проверки внимательности

Алёна Воронина
8 марта 2024, 07:56
Из-за большого количества букв K трудно будет отыскать среди них единственную отличительную букву. К тому же, это нужно сделать всего за 12 секунд.
Загадка, девушка.
Нужно найти букву R среди K/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать что-то скрытое – это не просто увлекательные загадки, а еще и отличная тренировка для мозга. Эти иллюзии бросают вызов нашему восприятию, заставляя нас смотреть за пределы очевидного и использовать наши навыки решения сложных проблем.

С помощью таких загадок можно не только проверить свою внимательность и наблюдательность, но и потренировать свои навыки. И впоследствии можно заметить, что с каждым разом выполнять такие задания становится все легче и легче.

В следующей загадке нужно отыскать букву R среди большого количества букв K, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спряталась непослушная буква – только самым старательным и внимательным удастся выйти победителем из этой игры.

видео дня

На картинке мы видим много букв K, которые размещены в черных кругах на зеленом фоне. На первый взгляд кажется, что нет там никакой отличительной буквы. Но это именно тот случай, когда не нужно доверять своему первому впечатлению. Где-то на картинке притаилась буква R, и ее нужно отыскать максимально быстро.

При этом задание нужно выполнить всего за 12 секунд, что делает его еще более трудным. Лишь единицам удастся отыскать другую букву за такой короткий промежуток времени.

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и выполнить задание настолько быстро, как только вам удастся.

Загадка
Нужно найти букву R среди K/ jagranjosh

А когда закончите разгадывать загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить букву R/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать число 190, которое спряталось среди чисел 109. Только те, кто имеет самый быстрый взгляд и самый острый ум, победят в этом испытании.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно увидеть 4 спрятанных предмета на картинке. Не все готовы бросить себе такой вызов и выйти победителем в этой игре. Только единицам это удастся.

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