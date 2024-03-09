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Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

Алёна Воронина
9 марта 2024, 07:35
Придется хорошо постараться, чтобы заметить, где именно спряталось яблоко, которое отличается от всех остальных.
Яблоки, загадка
Нужно найти странное яблоко за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, YouTube

Оптические иллюзии – это очень сложные для разгадывания загадки, ведь они запутывают наше мышление и обманывают восприятие. В таких задачах трудно заметить разгадку с первого раза. Но в то же время их можно использовать как хороший способ потренировать мозг, ведь с каждой новой загадкой наши навыки становятся совершеннее.

Регулярное разгадывание головоломок и оптических иллюзий помогает развивать лучшие навыки решения проблем.

В следующей загадке нужно отыскать странное яблоко, которое спряталось на картинке среди других яблок, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить разгадку, ведь очень много различных деталей будут отвлекать от правильного ответа.

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При этом задание нужно решить всего за 7 секунд, что делает его еще более сложным. Придется быть максимально сосредоточенными и не отвлекаться ни на что другое, чтобы выполнить задание как можно быстрее.

На картинке мы видим большое количество яблок. Часть из них красного цвета, часть – зеленого. Все красные фрукты ничем не отличаются от других красных, а зеленые – точно такие же, как другие зеленые. Но есть один плод, который не похож ни на одни, ни на другие. Нужно отыскать отличное от других яблоко максимально быстро.

Загадка
Нужно найти странное яблоко за 7 секунд/ YouTube

А после разгадывания загадки можете предложить ее другим людям из своего окружения – возможно у них также будет желание проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Заметить яблоко, которое отличается от всех остальных, будет непросто/ YouTube

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота за 11 секунд на картинке. Если вам удастся решить эту задачу за такой короткий промежуток времени, значит вы входите в узкий круг самых сообразительных и внимательных людей.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать число 190, которое спряталось среди чисел 109. Только те, кто имеет самый быстрый взгляд и самый острый ум, победят в этом испытании.

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