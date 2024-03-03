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Нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду: сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
3 марта 2024, 07:25
Стоит применить нестандартное мышление, чтобы догадаться, где именно на картинке спрятана девушка.
Загадка, девушка
Нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Разгадывание оптических иллюзий довольно сложное – этот процесс демонстрирует, как мозг упорядочивает, обрабатывает и расшифровывает визуальную информацию, которую мы получаем. Во время выполнения таких задач приходится использовать все свои навыки и применять нестандартное мышление.

Но несмотря на такую сложность этих загадок, они остаются популярным способом проведения свободного времени и хорошим методом, как можно проверить себя.

В следующей загадке нужно отыскать женщину на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет догадаться, где именно спрятана женщина на картинке, ведь замаскирована она очень хорошо.

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Попробуйте внимательно рассмотреть рисунок, не пропуская ни одной детали и обращая внимание на все, на первый взгляд, мелочи. Ведь часто бывает так, что именно какая-то мелочь может указать на правильный ответ.

Но при этом стоит помнить, что на выполнение этой задачи дается всего 21 секунда. Этого времени может оказаться недостаточно для разгадывания загадки – за такой короткий промежуток времени смогут справиться только самые внимательные и сообразительные люди.

Загадка
Нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду/ Brightside

Если вам не удается уложиться в предложенный промежуток времени, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Заметить девушку будет непросто/ Brightside

Девушку трудно заметить на рисунке, ведь ее лицо замаскировано цветами, а вместо губ – два зеленых листочка.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бутылку за 5 секунд. Среди винных бочек спрятана стеклянная бутылка. Сможете ли вы ее заметить всего за 5 секунд?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти собаку за 29 секунд. Эта загадка станет настоящим вызовом, ведь трудно будет отыскать песика, который очень хорошо спрятался.

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