Увидеть спрятанного кота за 7 секунд смогут лишь единицы: самая сложная оптическая иллюзия

Кот на самом деле прячется на виду, но он настолько хитер, что увидеть его будет очень непросто.

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Надо найти кота за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать спрятанный предмет, животное или человека, являются очень сложными. Ведь обычно в таких загадках всё на самом деле является не таким, каким выглядит на первый взгляд. Поэтому приходится прилагать очень большие усилия и привлекать всю свою внимательность, чтобы заметить то, что спрятано. Картинки с оптическими иллюзиями очень просто обманывают человеческое восприятие.

Но в то же время подобные загадки помогают натренировать свою внимательность и наблюдательность и улучшить свою смекалку.

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В следующей загадке нужно отыскать кота, который спрятался на загадочной картинке, пишет jagranjosh. Задача непростая, ведь хвостатый выбрал для себя очень хороший тайник.

При этом задачу нужно решить за ограниченное количество времени – всего за 7 секунд, что делает ее еще более сложной.

На картинке мы видим собаку, которая стоит между деревьев, кустов и камней и кого-то ищет глазами. Очевидно, что именно от собаки спрятался кот. Но где же его тайник?

Надо найти кота за 7 секунд/ Bright Side

Попробуйте внимательно осмотреть каждый закоулок рисунка, чтобы не пропустить чего-то важного, что могло бы натолкнуть вас на разгадку.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кот спрятался на дереве/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно увидеть число 855 среди 835. Непросто будет заметить спрятанное число и еще и сделать это всего за 11 секунд. Такую задачу удастся выполнить не каждому.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти хамелеона за 7 секунд. Эта задача многим может казаться невыполнимой, ведь заметить животное, которое так хорошо спряталось, будет очень непросто.

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