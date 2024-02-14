Нужно найти собаку в куче листьев за 9 секунд: справятся только самые умные

Не каждому удастся заметить, где же спрятался хитрый песик.

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Нужно найти собаку в куче листьев за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: Buzzfeed.com, unsplash.com

Оптические иллюзии бросают вызов нашему мозгу, ведь всё, что изображено на таких картинках, может быть не таким, каким кажется на первый взгляд. Часто приходится долго стараться, чтобы понять, где же разгадка таких загадок.

Чтобы обвести вокруг пальца наше восприятие, в оптических иллюзиях используют различные обманные тактики. Таким образом мы можем не сразу увидеть, что именно от нас скрывают на таких картинках.

На следующей оптической иллюзии нужно отыскать собаку в куче листьев, пишет jagranjosh. Мы видим двор какого-то дома. В куче листьев возле забора спрятался песик, и заметить его смогут только самые внимательные люди.

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Придется хорошенько постараться, чтобы понять, где именно могла спрятаться зверушка. Ведь не так просто отыскать того, кто хочет оставаться незамеченным.

Попробуйте максимально сосредоточиться на картинке, не отвлекаться ни на что другое и отыскать хвостатого домашнего любимца как можно быстрее.

Но при этом помните, что животное нужно найти за ограниченное количество времени – всего за 9 секунд. Не всем удастся справиться настолько быстро.

Нужно найти собаку в куче листьев за 9 секунд/ Buzzfeed.com

Если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, то не прокручивайте страницу сразу вниз, ведь там мы оставили правильный ответ.

Собака очень хорошо спряталась/ Buzzfeed.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти лягушку в ванной за 8 секунд. Такая головоломка прекрасно подойдет, чтобы проверить свою внимательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только 1% людей сможет увидеть 2 скрытые лица за 11 секунд. Нужно иметь действительно орлиное зрение и чрезвычайную внимательность, чтобы разгадать такую оптическую иллюзию.

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