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Найти котенка за 7 секунд сможет только гений: сложная загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
24 февраля 2024, 13:22
В такой оптической иллюзии не каждому удастся отыскать разгадку. Придется сильно постараться.
Загадка, кот
Нужно найти котенка всего за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии – это сложные для разгадывания загадки, созерцая которые не сразу можно понять, что же там на самом деле изображено. На таких картинках действительность искривляется, и поэтому правильно их понять с первого взгляда удается лишь единицам.

Но навыки разгадывания таких загадок можно натренировать, если выполнять такие задачи регулярно. Это поможет обострить свою внимательность и улучшить сообразительность.

Следующая оптическая иллюзия может смутить, ведь нужно будет найти котенка на картинке, где изображена собака, пишет jagranjosh. Это удастся только единицам.

видео дня

На первый взгляд может казаться, что на картинке изображен лишь пес. Но это первое впечатление ложное – где-то там также спрятан котенок. А вот заметить второго хвостатого будет на удивление трудно, ведь он очень искусно спрятан.

Попробуйте очень внимательно присмотреться к картинке. Стоит попробовать мыслить неординарно и творчески – лишь так удастся понять, где же на рисунке мог спрятаться непослушный котик.

Даже мельчайшие детали могут указывать на правильный ответ, поэтому не стоит пропускать ничего, когда будете осматривать картинку.

При этом стоит помнить, что на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 7 секунд.

Загадка
Нужно найти котенка всего за 7 секунд/ jagranjosh

Даем небольшую подсказку – переверните картинку, чтобы понять, где спрятался котик.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Нужно перевернуть картинку, чтобы увидеть кота/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать спрятанного кота за 7 секунд. Кот на самом деле прячется на виду, но он настолько хитер, что увидеть его будет очень непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти вора на картинке за 5 секунд. Вор прячется на костюмированной вечеринке, поэтому заметить его за такой короткий промежуток времени – непростая задача.

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