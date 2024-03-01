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Как много букв M среди N: только гений разгадает загадку за 3 секунды

Алёна Воронина
1 марта 2024, 07:35
Такая головоломка просто сорвет крышу, ведь лишь единицам удастся подсчитать, сколько точно букв M есть на рисунке, за такой короткий промежуток времени.
Загадка, девушка
Надо подсчитать буквы M среди N за 3 секунды/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки – отличный способ проверить свою внимательность и способность замечать мелкие детали, которые не так легко попадают в поле нашего зрения. Но такие загадки также являются хорошим методом улучшить свою смекалку и обострить наблюдательность, поэтому не стоит недооценивать такие задачи и пренебрегать ими.

Регулярное разгадывание таких загадок помогает улучшить свои навыки решения логических задач.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать и правильно посчитать количество букв M есть среди N, пишет jagranjosh. Выполнить эту задачу точно будет непросто, ведь от обилия английских букв N на картинке просто расплывается в глазах, и заметить другие буквы становится практически невозможно.

видео дня

А еще больше усложняет задачу то, что ее нужно выполнить за ограниченное количество времени – всего за 3 секунды. Это точно будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Нужно внимательно рассмотреть картинку в поисках правильного ответа. Поскольку время ограничено, то придется просматривать каждую строку с буквами максимально быстро.

Загадка
Надо подсчитать буквы M среди N за 3 секунды/ jagranjosh

Удалось ли вам посчитать, сколько точно букв М есть на картинке, и еще и уложиться в предложенное время?

Если вы разгадали загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
На картинке восемь букв M/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти лягушку за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спряталась хитрая зверушка, ведь она просто слилась с листьями.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 9 секунд. Требуется крайняя внимательность и нестандартное мышление, чтобы понять, что именно на картинке неверно.

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