Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Непросто будет заметить, где именно спряталась хитрая зверушка, ведь она просто слилась с листьями.

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Нужно найти лягушку на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии позволяют проверить свою внимательность и сообразительность. Но также они могут стать отличным инструментом, чтобы обострять свою внимательность и совершенствовать свои навыки решения различных логических задач.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать лягушку среди зеленых листьев, пишет jagranjosh. Трудно будет заметить, где именно спряталась зверушка, ведь ей удалось максимально "раствориться" в пространстве.

На картинке мы видим густые заросшие возле водоема. Поскольку на улице влажная погода, то по листве стекают капельки воды.

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На первый взгляд кажется, будто бы среди листьев нет никакого живого существа. Но это не так. На самом деле где-то там прячется жабка, заметить которую смогут лишь самые внимательные люди.

Но при этом на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 6 секунд, что делает задачу еще более сложной.

Нужно найти лягушку на картинке за 6 секунд/ Reddit

Попробуйте сосредоточиться, максимально внимательно осмотреть картинку и отыскать тайник лягушки так быстро, как только вас удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Лягушка очень хорошо спряталась/ Reddit

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти котенка за 7 секунд. В такой оптической иллюзии не каждому удастся отыскать разгадку. Придется сильно постараться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где на изображении семейного ужина спрятана ошибка. Непросто будет понять, что именно на картинке показано неправильно.

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