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Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
27 февраля 2024, 13:12
Непросто будет заметить, где именно спряталась хитрая зверушка, ведь она просто слилась с листьями.
Загадка, лягушка
Нужно найти лягушку на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии позволяют проверить свою внимательность и сообразительность. Но также они могут стать отличным инструментом, чтобы обострять свою внимательность и совершенствовать свои навыки решения различных логических задач.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать лягушку среди зеленых листьев, пишет jagranjosh. Трудно будет заметить, где именно спряталась зверушка, ведь ей удалось максимально "раствориться" в пространстве.

На картинке мы видим густые заросшие возле водоема. Поскольку на улице влажная погода, то по листве стекают капельки воды.

видео дня

На первый взгляд кажется, будто бы среди листьев нет никакого живого существа. Но это не так. На самом деле где-то там прячется жабка, заметить которую смогут лишь самые внимательные люди.

Но при этом на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 6 секунд, что делает задачу еще более сложной.

Загадка
Нужно найти лягушку на картинке за 6 секунд/ Reddit

Попробуйте сосредоточиться, максимально внимательно осмотреть картинку и отыскать тайник лягушки так быстро, как только вас удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Лягушка очень хорошо спряталась/ Reddit

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти котенка за 7 секунд. В такой оптической иллюзии не каждому удастся отыскать разгадку. Придется сильно постараться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где на изображении семейного ужина спрятана ошибка. Непросто будет понять, что именно на картинке показано неправильно.

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