Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснением

В наше время довольно часто можно услышать выражение "після дощику в четвер", но не всем известно, что оно на самом деле означает и как возникло.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение этого фразеологизма и рассказал историю его появления.
"Сегодня разговор о фразеологизме "після дощику в четвер". Выясним, почему в этом высказывании упоминается именно четверг, и почему после дождика", – отметил языковед.
Он объяснил, что ответ на этот вопрос кроется в славянской мифологии.
"Перун – языческий бог войны, солнца, весны и плодородия. Был покровителем земледельцев, ведал дождями, громами и молниями. Каждый четверг Перуну приносили жертву и просили, чтобы послал дождь. Но часто четверги шли друг за другом, а на небе не было ни облачка. Так и поставлено ироническое выражение "після дощику в четвер", то есть никогда", – объяснил Авраменко.
Также он добавил, что слово "четвер" пишем без буквы "г", но в косвенных падежах она сохраняется: "четвер", но "четверга", "четвергом".
Смотрите видео, в котором Авраменко объяснил как появилось выражение "после дождика в четверг":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед Александр Авраменко рассказывал, как правильно говорить - "резинка" или "гумка" для волос. В таком контексте часто встречается неправильное использование слов.
Также ранее языковед Авраменко рассказал, что значит "цмулити" и "гайнувати". Значение этих слов известно не всем, поэтому, услышав их от другого человека, можно легко запутаться.
Вас также может заинтересовать:
- Найти ошибку на картинке за 9 секунд смогут не все: загадка для самых сообразительных
- Как забыть бывшего, которого любишь: самый простой и действенный способ
- Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия