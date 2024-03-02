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Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснением

Алёна Воронина
2 марта 2024, 06:35
На самом деле такое выражение своими корнями уходит глубокой древности.
Олександр Авраменко, украинский язык
Что значит "після дощику в четвер"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

В наше время довольно часто можно услышать выражение "після дощику в четвер", но не всем известно, что оно на самом деле означает и как возникло.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение этого фразеологизма и рассказал историю его появления.

"Сегодня разговор о фразеологизме "після дощику в четвер". Выясним, почему в этом высказывании упоминается именно четверг, и почему после дождика", – отметил языковед.

Он объяснил, что ответ на этот вопрос кроется в славянской мифологии.

"Перун – языческий бог войны, солнца, весны и плодородия. Был покровителем земледельцев, ведал дождями, громами и молниями. Каждый четверг Перуну приносили жертву и просили, чтобы послал дождь. Но часто четверги шли друг за другом, а на небе не было ни облачка. Так и поставлено ироническое выражение "після дощику в четвер", то есть никогда", – объяснил Авраменко.

Также он добавил, что слово "четвер" пишем без буквы "г", но в косвенных падежах она сохраняется: "четвер", но "четверга", "четвергом".

Смотрите видео, в котором Авраменко объяснил как появилось выражение "после дождика в четверг":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказывал, как правильно говорить - "резинка" или "гумка" для волос. В таком контексте часто встречается неправильное использование слов.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, что значит "цмулити" и "гайнувати". Значение этих слов известно не всем, поэтому, услышав их от другого человека, можно легко запутаться.

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