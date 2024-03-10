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Только самый внимательный найдет собаку за 9 секунд: чрезвычайная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
10 марта 2024, 23:58
Непросто будет заметить, где же именно спрятался песик.

Собака, загадка
Нужно найти собаку за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Reddit

Оптические иллюзии являются очень сложными для разгадывания загадками, ведь они специально разработаны так, чтобы обманывать наше зрение. Поэтому для выполнения таких заданий понадобятся незаурядные навыки, а также внимательность и терпеливость.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать собаку, которая спрятана на изображении осеннего парка, пишет The Sun.

видео дня

Непросто будет заметить хитрого песика, ведь он спрятался настолько хорошо, что даже и следа не видно. Только у самых внимательных людей может получиться отыскать домашнего любимца. Но для этого понадобится изрядное терпение.

На первый взгляд может казаться, будто бы на картинке нет никакой собаки. Но это именно тот случай, когда первое впечатление обманчиво. Собачка на картинке точно есть, просто замаскирована очень искусно.

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, ни на что не отвлекаться и следить за временем, ведь задание нужно выполнить всего за 9 секунд, что точно будет под силу не каждому.

Загадка
Нужно найти собаку за 9 секунд/ Reddit

А когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Собаку трудно будет заметить/ Reddit

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 2 потерянных предмета. Семья потеряла кисточку и щетку, и теперь нигде их не могут найти. Нужно помочь им отыскать эти предметы за 22 секунды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить R среди K. Из-за большого количества букв K трудно будет отыскать среди них единственную отличительную букву. К тому же, это нужно сделать всего за 12 секунд.

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