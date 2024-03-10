Астролог назвал год окончания войны: "Уйдет из жизни тот, кто заинтересован"

Или уйдет из власти, или умрет один из основных игроков, которые заинтересованы в войне РФ против Украины. После этого война закончится.

https://glavred.info/life/astrolog-nazval-god-okonchaniya-voyny-uydet-iz-zhizni-tot-kto-zainteresovan-10548803.html Ссылка скопирована

Астролог назвал год окончания войны/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, depositphotos.com/ua

Война страны-агрессора России против Украины может завершиться после того, как в РФ умрет или уйдет из власти один из ключевых игроков, которые заинтересованы в таких действиях против Украины.

Годом завершения войны может стать 2026-й. Таким прогнозом поделился астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян в комментарии сайту ТСН.ua.

видео дня

"Или уйдет из власти или уйдет из жизни именно тот, кто заинтересован в войне России против Украины. Заинтересован не один Путин, заинтересованы многие стороны. Уйдет кто-то из основных игроков. Из-за этого и закончится война в 2026 году. Но Путина переизберут. Единственное, будет ли он до конца срока или нет – я не могу сейчас сказать", – спрогнозировал астролог.

Кто такой Владимир Бадиян Владимир Бадиян - ведический астролог, хиромант, психолог, таролог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра.

Ранее таролог назвала месяц, когда прекратится огонь в Украине. Переломный момент в Украине может наступить уже совсем скоро. Как рассказала таролог Стелла, весна будет тяжелая для страны, но с сюрпризами.

Также таролог Анна Ефремова дала важный прогноз, что может произойти в Украине этой весной. Война в Украине может обостриться. Как рассказала таролог Анна Ефремова, начинается очень неприятный и опасный период для Украины.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.