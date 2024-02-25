"Это наступает переломный момент": назван период, когда прекратится огонь в Украине - прогноз

Когда начнется переломный момент в войне и прекратится огонь в Украине рассказала таролог Стелла.

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Когда прекратится огонь в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Переломный момент в Украине может наступить уже совсем скоро. Как рассказала таролог Стелла, весна будет тяжелая для страны, но с сюрпризами.

"Весной не будет положительных новостей. Карты не очень хорошие. События в Украине могут приводить к тому, что будут народные колебания", - говорит таролог.

Таролог отметила, что Украина уже весной получит военную помощь.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

"Нам весной придет помощь. Оружие, техника, самолеты. То, что будет происходить весной, будет оказывать большое влияние на войну. Война будет продолжаться. Мы не отступаем", - говорит она.

"Весной Украина будет предпринимать наступательные действия, потому что мы получим оружие. Это позволит нам возвращать территории, но будут другие неприятные события", - добавила она.

Переломная весна для Украины

"Возможно, весна будет переломным моментом в войне. Будут расставлены точки над "i". Карта "Победа" выпадает. Могут вернуть Херсонское направление, если это случится, будет сыпаться фронт. Карты показывают, удачный путь и переломный момент в войне", – говорит таролог.

По ее прогнозу, в 2024 году могут произойти переговоры между Украиной и Россией.

"Карты показывают, что нужно определиться. Переговоры возможны во второй половине 2024 года. Они будут не очень утешительны для нас. Возможно, будет что-нибудь временное. Прекращение огня или возвращение территорий", - добавила она.

"Вооруженные силы готовят новое контрнаступление. Это будет в тёплый период времени. Наступление будет тогда, когда получим оружие. Будет возвращение земли", - сказала таролог.

Смотрите видео прогноз таролога Стеллы:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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