"Это очень острые месяцы": что может произойти в Украине этой весной - важный прогноз

Война в Украине может обостриться. Как рассказала таролог Анна Ефремова, начинается очень неприятный и опасный период для Украины.
"Украину в ближайшее время может ожидать новое наступление и достаточно массированное и сильно. Будет острый период. Это будут приграничные территории", - отметила таролог Ефремова, передает Главред.
Кто такая Анна Ефремова
Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.
С 7 февраля Марс вошел в Козерок и пробудет до середины марта.
"Марс - это "бог войны". Это очень мощная энергия. В феврале для ряда стран произойдут судьбоносные вещи. Это Украина, Россия, Казахстан", - говорит таролог.
Чего ждать Украине весной 2024 года
"С 10 апреля 2024 года очень опасный период. Могут обострится неприятные события, военные конфликты. Может быть массированная атака на Украину в этот период, или Россия начнет еще одну войну, с большой вероятностью", - говорит специалист.
Анна Ефремова предупредила, к чему готовиться Украине.
"Февраль, март, апрель и май включительно Украина должна готовиться. Может быть повторное наступление. Россия будет максимально агрессивна настроенна в этот период, они не настроены к миру. Приходит Юпитера об этом говорит. Это очень острые месяцы", - отметила таролог.
По словам Ефремовой, 2024 год - это последний из более-менее спокойных.
"А вот 2025 год будет новой точкой отсчета. Этот год кармический, и все слова и мысли найдут свое предназначение", - добавила она.
Смотрите видео прогноз таролога Анны Ефремовой:
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