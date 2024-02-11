"Это очень острые месяцы": что может произойти в Украине этой весной - важный прогноз

Когда закончится война в Украине и что может произойти в Украине весной, рассказала таролог Анна Ефремова.

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Чего ждать Украине весной 2024 года прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ГСЧС, скриншот

Война в Украине может обостриться. Как рассказала таролог Анна Ефремова, начинается очень неприятный и опасный период для Украины.

"Украину в ближайшее время может ожидать новое наступление и достаточно массированное и сильно. Будет острый период. Это будут приграничные территории", - отметила таролог Ефремова, передает Главред.

Кто такая Анна Ефремова Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

С 7 февраля Марс вошел в Козерок и пробудет до середины марта.

"Марс - это "бог войны". Это очень мощная энергия. В феврале для ряда стран произойдут судьбоносные вещи. Это Украина, Россия, Казахстан", - говорит таролог.

Чего ждать Украине весной 2024 года

"С 10 апреля 2024 года очень опасный период. Могут обострится неприятные события, военные конфликты. Может быть массированная атака на Украину в этот период, или Россия начнет еще одну войну, с большой вероятностью", - говорит специалист.

Анна Ефремова предупредила, к чему готовиться Украине.

"Февраль, март, апрель и май включительно Украина должна готовиться. Может быть повторное наступление. Россия будет максимально агрессивна настроенна в этот период, они не настроены к миру. Приходит Юпитера об этом говорит. Это очень острые месяцы", - отметила таролог.

По словам Ефремовой, 2024 год - это последний из более-менее спокойных.

"А вот 2025 год будет новой точкой отсчета. Этот год кармический, и все слова и мысли найдут свое предназначение", - добавила она.

Смотрите видео прогноз таролога Анны Ефремовой:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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