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"Вернутся сразу 2 области": когда война закончится окончательно - прогноз

Мария Тупик
6 февраля 2024, 13:29
В каком году закончится война в Украине, новый прогноз астролога и таролога Стеллы.
Война в Украине прогноз окончания
Война в Украине прогноз окончания / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Война в Украине до конца года может поставить точку в возвращении сразу двух территорий из оккупации. Как рассказала таролог Стелла, можно ждать хороших новостей во втором полугодии 2024 года.

"Первое полугодие для Украины - тяжелое. Карты показывают войну и все, что с ней связано. Украина сопротивляется и защищается, но много зависит от партнеров. Идет очень напряженная работа. Война продолжается", - отмечает таролог.

По ее прогнозу, второе полугодие будет для Украины победное.

"Второе полугодие ознаменуется множеством очень хороших событий. Будут хорошие новости, которые дают мир и гармонию. Выпадает карта - "Мир". В 2024 году, во второй половине, мы достигнем очень хороших результатов которые ведут к миру", - отмечает таролог Стелла.

Какие 2 территории Украины вернуться из оккупации

"Это скорее о том, что вернут домой 2 территории. Возможно, речь идет о Запорожской и Херсонской областях. Не могу сказать, что до конца 2024 года будет поставлена окончательная точка, но все идет к миру. К сожалению, вторая половина года тоже будет напряженная", - отметила она.

По ее прогнозу, Украину ждут тяжелые переговоры.

"Надо будет отстаивать себя, будут тяжелые переговоры и противостояния. На второе полугодие карты показывают, что все приближается к окончанию войны. Победа не может быть одномоментной и сразу. В первую очередь, будет освобождение двух областей - Херсонская и Запорожская. Территории будут разминированы, люди будут возвращаться домой. Но, у нас еще есть Крым, Донецкая и Луганская области", - говорит Стелла.

По ее прогнозу, окончательную точку в войне можно будет поставить не в 2024 году.

"Окончательную точку в войне до конца 2024 года еще не поставят, но война будет иметь совсем другой вид. Возвращение неизбежно. Нас ждет еще тяжелый путь в 2024 году, но карты показывают, что до победы рукой подать. На 2025 год война еще перекинется, но это будет больше о договоренностях", - добавила таролог.

Смотрите видео прогноз таролога Стеллы:

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