"Это должен знать каждый": какое мощное событие произойдет в феврале и когда ждать победу - прогноз

Украину ждет очень напряженный последний месяц зимы. Февраль принесет много неприятностей, но можно ждать и хорошие новости для Украины.
"Выпадает карта "7 Кубков". Это означает пребывание в затруднительном положении. Есть риск ошибиться. Будет много ИПСО. Очень много. Может возникнуть такая ситуация, что будем реальность воспринимать за действительность. Кто-то нас вводит в заблуждение. Будет много лживых предложений. Но, может быть поддержка того, откуда не ожидали", - говорит таролог Стелла, передает Главред.
Таролог говорит, что в феврале мы получим очень болезненный удар.
Кто такая таролог Стелла
Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.
"Будет много предательства. Будет негативное событие, развенчание кого-то. С кого-то громко слетит маска. Это может быть страна, или человек. В феврале мы получим очень болезненный удар. Это будет очень неприятный ужас. Будет определенный удар, в определенное место, с определенными последствиями. Какой-то предатель нанесет удар. Будет разрушение в результате взрыва и предательства", - добавила она.
Специалист также сообщила, что мощный удар будет из-за предательства.
"В феврале будет мощный удар, к сожалению ч человеческими потерями, из-за предательства какого-то человека. В феврале будут обстрелы", - говорит она.
Какую хорошую новость принесет февраль Украине
"Есть также и хорошая новость, будут очень мощная помощь для Украины. Будут хорошие новости. Будет помощь, которая защищает нас с воздуха", - говорит таролог.
Таролог отмечает, что шантаж Путина только усилится.
"На Украину будут давить, чтобы сделала выбор. Союзники хотят остановить войну в обмен на территории. Шантаж Путина также усилится. Февраль будет тяжелым для Украины. Они могут сделать какую-то мощную подлость, будет большой взрыв. Берегите себя", - сообщила таролог.
Таролог добавляет, что "война будет в активной фазе, остановок нет на поле боя".
Смотрите видео прогноз таролога на февраль 2024 для Украины:
Что стоит учитывать читателю
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