"Это должен знать каждый": какое мощное событие произойдет в феврале и когда ждать победу - прогноз

Каким будет февраль для Украины и когда ждать сильный удар, рассказала таролог Сталла.

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Война в Украине прогноз на февраль / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, КОС Украины, скриншот с видео

Украину ждет очень напряженный последний месяц зимы. Февраль принесет много неприятностей, но можно ждать и хорошие новости для Украины.

"Выпадает карта "7 Кубков". Это означает пребывание в затруднительном положении. Есть риск ошибиться. Будет много ИПСО. Очень много. Может возникнуть такая ситуация, что будем реальность воспринимать за действительность. Кто-то нас вводит в заблуждение. Будет много лживых предложений. Но, может быть поддержка того, откуда не ожидали", - говорит таролог Стелла, передает Главред.

Таролог говорит, что в феврале мы получим очень болезненный удар.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

"Будет много предательства. Будет негативное событие, развенчание кого-то. С кого-то громко слетит маска. Это может быть страна, или человек. В феврале мы получим очень болезненный удар. Это будет очень неприятный ужас. Будет определенный удар, в определенное место, с определенными последствиями. Какой-то предатель нанесет удар. Будет разрушение в результате взрыва и предательства", - добавила она.

Специалист также сообщила, что мощный удар будет из-за предательства.

"В феврале будет мощный удар, к сожалению ч человеческими потерями, из-за предательства какого-то человека. В феврале будут обстрелы", - говорит она.

Какую хорошую новость принесет февраль Украине

"Есть также и хорошая новость, будут очень мощная помощь для Украины. Будут хорошие новости. Будет помощь, которая защищает нас с воздуха", - говорит таролог.

Таролог отмечает, что шантаж Путина только усилится.

"На Украину будут давить, чтобы сделала выбор. Союзники хотят остановить войну в обмен на территории. Шантаж Путина также усилится. Февраль будет тяжелым для Украины. Они могут сделать какую-то мощную подлость, будет большой взрыв. Берегите себя", - сообщила таролог.

Таролог добавляет, что "война будет в активной фазе, остановок нет на поле боя".

Смотрите видео прогноз таролога на февраль 2024 для Украины:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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