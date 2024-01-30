"Это самое сильное новолуние в 2024 году": кого ждет грандиозный успех и деньги

Как Новолуние в феврале изменит судьбу многих. Что нужно сделать 10 фнвраля.

https://glavred.info/life/eto-samoe-silnoe-novolunie-v-2024-godu-kogo-zhdet-grandioznyy-uspeh-i-dengi-10537409.html Ссылка скопирована

Новолуние 10 февраля, что нужно сделать / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

В последний месяц зимы 2024 года каждый знак зодиака может привлечь невероятную удачу. Именно новолуние в феврале будет самым сильным в этом году.

Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, в Новолуние в феврале можно достичь желаемого результата каждому знаку зодиака.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌ видео дня

"10 февраля самое сильное новолуние. Загадываем деньги, любовь, путешествия", - говорит астролог.

По словам астролога, это будет первое и самое сильное новолуние в 2024 году.

"10 февраля - день, когда можно изменить судьбу. Первое и сильное новолуние года. Это сильнейшее время, когда можно составить карту желаний - все исполнится", - отмечает Вакулина.

Астролог отмечает, если загадать желание правильно, то этот волшебный день принесет много нового каждому.

Как правильно загадать желание в Новолуние 10 февраля 2024 года

Пишем список целей в Новолуние 10 февраля

Избавляемся от негативных мыслей и вещей в доме

Убираем дом от хлама в новолуние

Визуализируйте свою мечту

Составьте карту желаний в новолуние

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.