"Это самое сильное новолуние в 2024 году": кого ждет грандиозный успех и деньги

В последний месяц зимы 2024 года каждый знак зодиака может привлечь невероятную удачу. Именно новолуние в феврале будет самым сильным в этом году.
Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, в Новолуние в феврале можно достичь желаемого результата каждому знаку зодиака.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"10 февраля самое сильное новолуние. Загадываем деньги, любовь, путешествия", - говорит астролог.
По словам астролога, это будет первое и самое сильное новолуние в 2024 году.
"10 февраля - день, когда можно изменить судьбу. Первое и сильное новолуние года. Это сильнейшее время, когда можно составить карту желаний - все исполнится", - отмечает Вакулина.
Астролог отмечает, если загадать желание правильно, то этот волшебный день принесет много нового каждому.
Как правильно загадать желание в Новолуние 10 февраля 2024 года
- Пишем список целей в Новолуние 10 февраля
- Избавляемся от негативных мыслей и вещей в доме
- Убираем дом от хлама в новолуние
- Визуализируйте свою мечту
- Составьте карту желаний в новолуние
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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