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Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Инна Ковенько
26 октября 2026, 16:02
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Нацбанк обновил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 27 октября.
Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября
Курс валют на 27 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Каким будет курс доллара 27 октября
  • Насколько подешевел евро
  • Какой курс злотого установлен на 27 октября

Во вторник, 27 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар обновил очередной исторический максимум, евро также значительно укрепил свои позиции. Злотый также демонстрирует рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 27 октября

Официальный курс доллара США обновил исторический рекорд. На вторник курс американской валюты к гривне установлен на уровне 45,53 гривны за доллар, что на 33 копейки больше, чем накануне.

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Отметим, что предыдущий официальный исторический максимум доллара США в Украине был зафиксирован 26 октября 2026 года на уровне 45,20 грн за доллар.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 27 октября

Курс евро также значительно вырос по отношению к гривне. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,95 гривны за один евро, то есть гривна ослабила свои позиции на 38 копеек.

Курс злотого на 27 октября

Злотый тоже показал незначительный рост по отношению к украинской валюте. На вторник, 27 октября, НБУ повысил курс польского злотого на 5 копеек - до 11,56 гривны.

Каким будет курс валют до 1 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что в период с 26 октября по 1 ноября валютный рынок будет оставаться в прогнозируемых пределах.

По его словам, давление на гривну будет сохраняться из-за инфляции, дефицита внешней торговли и зависимости от международной финансовой помощи.

"На стыке октября и ноября валютный рынок, скорее всего, будет находиться в привычных пределах, хотя внешние и внутренние риски останутся достаточно ощутимыми. По нашим прогнозам, в период с 26 октября по 1 ноября курс доллара на межбанке составит 44,85–45,25 грн, евро - 50–51 грн. На наличном рынке доллар может колебаться в пределах 44,8–45,5 грн, а евро - 50–52 грн", - отметил банкир.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар установил новый исторический рекорд, а евро подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Ранее финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривна может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

Банкир Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривну.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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