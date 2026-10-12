Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 13 октября.

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Курс валют на 13 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 13 октября

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 13 октября

Во вторник, 13 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар продолжает стремительно расти, а евро несколько ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 13 октября

Во вторник официальный курс доллара США продолжает расти. НБУ повысил курс американской валюты на 7 копеек - до 44,95 гривны за доллар.

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Курс евро на 13 октября

Курс евро несколько снизился. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,24 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 13 октября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 13 октября по сравнению с 12 октября на 3 копейки - до 11,45 гривны.

Каким будет курс валют до 18 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара на межбанке с 12 по 18 октября будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а курс евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

По его словам, резкого изменения курсовых ориентиров, несмотря на рост давления на гривну, не прогнозируется, но середина октября станет для национальной валюты испытанием на выносливость.

"Речь идет не о борьбе гривны с каким-то одним фактором, а о целой совокупности обстоятельств: военные атаки, энергетические риски, импортный спрос, постепенное удорожание товаров и рост общественной психологической нагрузки", - подчеркнул Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,88 грн/долл., а евро - на уровне 50,31 грн/евро.

Банкир Тарас Лесовой отмечал, что в октябре курс доллара удержится в пределах 44,6–45,4 грн/долл, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост числа факторов давления на гривну. Валютный рынок и в дальнейшем останется под контролем Национального банка, а предпосылок для резкого изменения курсовой траектории нет.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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