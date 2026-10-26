У Путина объявили о решении относительно войны на время переговоров с Украиной

Что сказал пресс-секретарь Путина:
- Россия не прекратит удары по Украине на время переговоров
- Переговоры не предусматривают ограничений в боевых действиях
- В Кремле утверждают, что атакуют только военные цели
Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях. Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил пропагандистскому агентству ТАСС.
"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях", - сказал он.
По словам пресс-секретаря российского диктатора, армия страны-агрессора России продолжит войну, которую в Москве называют "специальной военной операцией". Также Песков цинично заявил, что российские оккупанты якобы наносят удары только по "военным и околовоенным целям" в Украине.
В то же время пресс-секретарь Кремля обвинил Украину в "продолжении собственных действий", однако не уточнил, что именно имел в виду.
Ранее стало известно о договоренности возобновить переговоры в трехстороннем формате. Скорее всего, встреча состоится после промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября.
Почему РФ согласилась на переговоры - мнение политолога
Политолог Петр Олещук в колонке для "Главреда" сказал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль пытается создать для президента США Дональда Трампа видимость дипломатического прогресса, одновременно продолжая боевые действия.
По словам эксперта, предложение Москвы возобновить переговоры в первой половине ноября не свидетельствует о готовности менять подход к завершению войны. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.
"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу", - отметил Олещук.
Мирные переговоры - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Юрий Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к трехсторонним переговорам после 4 ноября. По его оценке, до заключения мирного соглашения сторонам предстоит пройти еще немалый путь.
Президент Зеленский сообщил, что Украина не согласится на нейтралитет и выступает за встречу на уровне лидеров при соответствующих сигналах со стороны России. Президент подчеркнул, что энергетическое перемирие может стать сигналом готовности к миру и первым шагом к возможным договоренностям.
Также Зеленский заявил, что согласие Путина на переговоры еще не гарантирует проведение саммита, и результаты следует оценивать после встречи. Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются варианты места проведения, в частности Абу-Даби или Европа.
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О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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