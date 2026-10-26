Контратаки ВСУ бьют по планам Кремля: в ISW указали на уязвимое место РФ

Аналитики полагают, что дальнейший успех украинских сил может поставить под угрозу тылы российской группировки в районе Орехова.

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ВСУ освободили три села и оказывают давление на РФ / коллаж: Главред, фото: 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевые тезисы:

ВСУ освободили Перебудову, Комар и Федоровку

Россия перебросила морпехотинцев и танкистов с других участков

Под угрозой находится логистика россиян в районе Гуляйполя

Силы обороны добиваются медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении. В долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, 25 октября украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские войска освободили населенные пункты Перестройка, Комар и Федоровка и продвинулись к юго-западу от Веселого вплоть до Скудного.

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Отмечается, что непрерывные контратаки украинских сил на Александровском направлении вынудили российское командование перебросить части 120-й дивизии морской пехоты (Балтийский флот) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) для обороны на этом участке - вместо того, чтобы задействовать их для поддержки наступательных действий в районе Гуляйполя.

"Подразделения и соединения морской пехоты РФ считаются относительно элитными и более боеспособными по сравнению с другими частями российских вооруженных сил, поэтому командование обычно направляет их на наиболее приоритетные направления", - говорится в отчете.

Кроме того, российское командование перебросило на Александровское направление подразделения 90-й танковой дивизии, хотя изначально они предназначались для поддержки российского наступления в сторону Дружковки.

Аналитики подчеркнули, что ВСУ проводят контратаки на Александровском направлении с начала февраля 2026 года. Эти действия, наряду с другими тактическими контратаками, позволили им ослабить инициативу российских сил.

В ISW также добавили, что Великая Новоселка расположена в узловом пункте дорожной сети, который обеспечивает российское наступление к западу от Гуляйполя с целью охвата Орехова с двух сторон.

"Дальнейшее продвижение украинских войск создаст угрозу тылам этой российской группировки", - подытожили аналитики.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Как операция "Вивальди" остановила продвижение россиян

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин, заявил, что планы российских войск по окружению Краматорска и Славянска сорваны, а противник перешел к обороне.

По его словам, российское командование рассчитывало окружить города с двух направлений и вытеснить оттуда украинские силы. Однако в ходе операции "Вивальди" украинские военные уничтожили один из участков запланированного окружения.

"Можно констатировать, что на данный момент планы россиян по окружению Краматорска и Славянска полностью сорваны. Они мечтали окружить города "клешнями" с последующим вытеснением из этих населенных пунктов украинских сил. В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клещей"", - подчеркнул он.

Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявлял, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем врага, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личным составом.

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военнослужащих РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Для этого им необходимо прорвать украинскую оборону на участке фронта Гуляйполе - Запорожье, где удерживают позиции подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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