Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

Мария Николишин
3 октября 2026, 11:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Удары пришлись на объекты в Донецкой и Херсонской областях, а также на территории Белгородской области РФ.
Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА
ВСУ нанесли удар по важным военным объектам оккупантов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Поражено место хранения и запуска ударных БпЛА под Донецком
  • Под удар попал пункт управления в Белгородской области РФ
  • Уничтожена переправа через реку Мокрые Ялы

2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное их поражение направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

В то же время в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные поразили пункт управления противника. Там же, в районе Вознесеновки, ударам подвергся склад материально-технических средств российских оккупантов.

В Донецкой области под удар попала переправа через реку Мокрые Ялы в районе Новоочеретуватого.

Еще одна цель - ремонтная база россиян в районе Громовки в Херсонской области.

"Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается", - подытожили в Генштабе.

Когда возможны новые удары по энергетике РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, до конца 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - сказал он.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - что известно

Как сообщал Главред, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

28 и 29 сентября в Мангуше Донецкой области украинские защитники поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Такие комплексы предназначены для обнаружения воздушных целей, в частности летящих на предельно малых высотах, и передачи соответствующей информации средствам противовоздушной обороны.

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на предприятие в Азове, по данным СБУ, были задействованы "Нептуны" и реактивные дроны.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

12:03Война
Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

11:09Война
РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

09:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Последние новости

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
11:09

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 октября: Тельцам — прибыль, Стрельцам — неожиданность

10:46

"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостамФото

Реклама
10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

09:37

"Напоминают галлюцинации": в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина

09:29

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Львам — суперсила, Весам — новый старт

09:17

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой домФото

08:56

Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

08:25

Украина может остаться без денег: ЕС поставил условие по кредиту на €90 млрд

07:19

Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

Реклама
05:55

"Представлять свою страну": Лобода сделала публичное заявление об Украине

05:20

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

05:05

Правильное зонирование погреба: как уберечь урожай овощей от гниения зимой

04:43

Налет и разводы исчезнут надолго: чем протереть стекло душевой кабины

04:21

Почему в СССР не было привычных полиэтиленовых пакетов: ответ может удивить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

03:30

Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осеньюВидео

03:04

Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

02:15

Ученые заглянули в недра Земли и сделали сенсационное открытие: что нашли

01:16

Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

00:02

"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

02 октября, пятница
23:42

Почему корицу добавляют в горшки с растениями: основные причины и предостережения

23:10

Жареный картофель получится хрустящим с одной добавкой: раскрыт простой секретВидео

23:10

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

23:02

Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

22:52

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

22:34

Поздравления с Днём учителя 2026 — красивые картинки и тёплые пожелания

22:13

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:07

В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

21:53

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Реклама
21:39

Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

21:10

Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябреВидео

21:06

Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять