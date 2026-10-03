Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

Удары пришлись на объекты в Донецкой и Херсонской областях, а также на территории Белгородской области РФ.

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ВСУ нанесли удар по важным военным объектам оккупантов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Поражено место хранения и запуска ударных БпЛА под Донецком

Под удар попал пункт управления в Белгородской области РФ

Уничтожена переправа через реку Мокрые Ялы

2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное их поражение направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные поразили пункт управления противника. Там же, в районе Вознесеновки, ударам подвергся склад материально-технических средств российских оккупантов.

В Донецкой области под удар попала переправа через реку Мокрые Ялы в районе Новоочеретуватого.

Еще одна цель - ремонтная база россиян в районе Громовки в Херсонской области.

"Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается", - подытожили в Генштабе.

Когда возможны новые удары по энергетике РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, до конца 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - сказал он.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - что известно

Как сообщал Главред, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

28 и 29 сентября в Мангуше Донецкой области украинские защитники поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Такие комплексы предназначены для обнаружения воздушных целей, в частности летящих на предельно малых высотах, и передачи соответствующей информации средствам противовоздушной обороны.

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на предприятие в Азове, по данным СБУ, были задействованы "Нептуны" и реактивные дроны.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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