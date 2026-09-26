Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Силы обороны массированно ударили "Нептунами" и реактивными дронами по РФ - куда попали

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 14:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате ударов по России были повреждены пять производственных корпусов завода в Азове.
Силы обороны массированно ударили 'Нептунами' и реактивными дронами по РФ - куда попали
"Нептуны" и реактивные дроны нанесли удар по РФ - что пострадало / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • "Нептуны" и дроны атаковали завод в Азове
  • На Ильском НПЗ возникли два очага возгорания

Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на предприятие в Азове, по данным СБУ, были задействованы "Нептуны" и реактивные дроны. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Генеральный штаб ВСУ.

Азовский оптико-механический завод является предприятием российского оборонно-промышленного комплекса. По данным украинской стороны, там производят компоненты для ракетного и артиллерийского вооружения, в частности головки самонаведения и электронные системы.

видео дня

"Центр спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ВМС Украины нанёс удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области. По предварительной информации, повреждены объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех по изготовлению печатных плат", - сообщили в СБУ.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

По данным Генштаба, на территории предприятия вспыхнул пожар в литейном цехе. Также повреждено оборудование в пяти производственных зданиях.

Для нанесения удара по заводу украинские силы использовали несколько типов дальнобойных средств. СБУ уточнила, что по объекту применялись крылатые ракеты "Нептун" и реактивные ракеты-дроны "Рута", "Паляница" и "Барс".

Отдельно украинская спецслужба сообщила о поражении железнодорожных цистерн с топливно-смазочными материалами в Азове.

Еще одним объектом атаки стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Предприятие является частью топливной инфраструктуры РФ, которую используют для обеспечения нужд российской армии.

"После попадания на территории завода зафиксированы два очага возгорания: в районе резервуарного парка и установки ЭЛОУ-АВТ", - отметили в СБУ.

Кроме того, в Ростовской области украинские силы поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2". СБУ заявила, что операции против российских оборонных предприятий и нефтеперерабатывающих мощностей будут продолжаться.

ракета Нептун инфографика
Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Почему важны удары по российским НПЗ - комментарий эксперта

Украинские удары по российским НПЗ и портам усугубляют проблемы нефтяной отрасли РФ, которая и без того страдает от санкций, нехватки западных технологий и сокращения инвестиций. Последствия для Кремля пока не являются критическими, однако негативные процессы в отрасли накапливаются.

Об этом сообщил специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду.

Одной из главных проблем для российского нефтяного сектора являются ограниченные возможности для развития. Санкции затруднили доступ к необходимому оборудованию и технологиям, а значительную часть финансовых ресурсов власти направляют на военные нужды.

"У них остается мало средств на развитие за счет ренты, налогов на добычу полезных ископаемых, дивидендов и других механизмов. Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику, но некоторые данные иногда публикуются", - отметил Гардус.

Отдельным риском для отрасли остается необходимость постоянно пополнять ресурсную базу. Старые нефтяные месторождения постепенно истощаются, поэтому для сохранения нынешних показателей добычи России нужны новые масштабные проекты.

По словам эксперта, за последние четыре года РФ не открыла ни одного крупного месторождения - речь идет лишь о небольших и средних залежах. На этом фоне поддерживать нынешний уровень нефтедобычи в долгосрочной перспективе становится все сложнее.

Пока накопившиеся проблемы не создают для Кремля критической ситуации, однако их последствия могут проявиться сильнее со временем. Гардус отмечает, что восстановить отрасль после длительного периода деградации будет сложно даже после завершения войны.

"Это имеет негативные последствия для нефтяной отрасли РФ. Пока системное сокращение добычи не является катастрофой для Кремля, но системные негативные явления накапливаются, и из них будет очень трудно выйти даже после завершения войны", - отметил Гардус.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что из-за войны против Украины Россия утратила контроль над собственной нефтеперерабатывающей отраслью. Об этом он написал в соцсети Truth Social 21 сентября. По словам американского президента, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов получило повреждения и, по крайней мере, временно прекратило работу.

В то же время российский лидер Владимир Путин, по данным The New York Times, все больше ограничивает свои поездки из-за опасений за безопасность на фоне атак украинских беспилотников. Для передвижения он, в частности, начал использовать бронепоезд, а также фиктивные президентские кортежи.

Журналистка Фарида Рустамова рассказала изданию, что распространение ложной информации о местонахождении Путина стало обычной практикой. По её словам, ранее известны случаи, когда между реальной встречей российского президента и её показом по телевидению в качестве актуального события проходило от полутора до двух месяцев.

После украинских атак в российском Белгороде зафиксировали обмеление городского водохранилища. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, после удара ВСУ из водохранилища произошел сброс воды.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны массированно ударили "Нептунами" и реактивными дронами по РФ - куда попали

Силы обороны массированно ударили "Нептунами" и реактивными дронами по РФ - куда попали

14:31Война
Планировала ребенка с мужем-военным: в Киеве удар РФ убил Марию Евженко

Планировала ребенка с мужем-военным: в Киеве удар РФ убил Марию Евженко

14:20Украина
Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно

Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно

13:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зимой из окон больше не будет дуть: как за копейки утеплить их от холода

Зимой из окон больше не будет дуть: как за копейки утеплить их от холода

Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 36 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 36 с

"Мы молимся": звезда "Терминатора-2" обратился к украинцам и пожелал победы

"Мы молимся": звезда "Терминатора-2" обратился к украинцам и пожелал победы

Последние новости

14:36

Говорить "дверной косяк" неправильно — как называется эта часть двери

14:31

Как избавиться от нагара на электроплите: инженер LG назвал безопасный метод

14:31

Силы обороны массированно ударили "Нептунами" и реактивными дронами по РФ - куда попали

14:20

Планировала ребенка с мужем-военным: в Киеве удар РФ убил Марию Евженко

13:52

Счет за свет значительно уменьшится — какие приборы нужно выключать на ночь

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
13:44

Какие вазоны нельзя оставлять на балконе, когда ночная температура падает до +10°С

13:43

Заморозки не помеха: как вырастить батат на подоконнике из магазинного клубняВидео

13:40

Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно

13:03

Patriot, энергетическое перемирие и не только: что привез Зеленский с Генассамблеи ООН

Реклама
12:55

Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа

12:45

Как отбелить тюль от серости: средства из кухни возвращают снежную белизну

12:41

Затхлый запах исчезнет, если положить в шкаф одну вещь с кухни — что именно

12:18

Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

12:03

Новая идеология Украины: Андрусив рассказал, есть ли у Украины шансмнение

11:59

Когда сажать тюльпаны осенью: садовод назвала идеальную температуруВидео

11:55

Будет тепло без обогревателей: простой трюк викторианцев, блокирующий холод

11:33

Украину накрыло долгожданное потепление, но радоваться рано: чем разочарует погода

10:55

Гороскоп на завтра, 27 сентября: Львам — прибыль, Скорпионам — ссора

10:26

Армия РФ оказалась в ловушке: ВСУ прорвали линию фронта, подробности от Свитана

10:24

Оккупанты ударили по "Ашану" в ТРЦ Lavina Mall в Киеве: что известно

Реклама
09:53

РФ готовит новую тактику ударов зимой: эксперт назвал самую уязвимую сферуФото

09:48

Магнитная буря ударит с новой силой: Землю охватил 5-балльный шторм

09:09

Когда состоится переход на зимнее время и как это сыграет на руку украинцам

08:55

Ильский НПЗ в РФ под ударом: после атаки дронов вспыхнул пожар

08:35

"Целенаправленная эскалация": в ISW узнали, без чего РФ хочет оставить украинцев

08:02

РФ атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье: горят дома и авто, есть жертвыФото

05:31

Отнюдь не "цветная капуста": как правильно назвать популярный овощ на украинском

05:00

Резкие перемены в личной жизни: какие знаки зодиака распрощаются с одиночеством

04:32

Тест на внимательность: нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 36 с

03:48

Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

02:47

Почему хризантемы вымерзают даже под толстым слоем соломы: ошибка садоводовВидео

02:15

Главная тайна океана раскрыта: ученые нашли следы исчезнувшего "бассейна смерти"

01:05

Ракет для Patriot не будет: в Reuters узнали о новом пакете США для Украины

00:01

Удар РФ по НАТО: Свитан раскрыл вероятный сценарий агрессии

25 сентября, пятница
23:21

РФ ударила по школе и детскому саду на Киевщине: вспыхнули пожары, что известноФото

23:02

Хлеб может испортиться до истечения срока годности: как определить свежестьВидео

22:34

Почему люди иногда бьются током при касании: секрет странного явления

22:03

Раковина из нержавейки будет сиять годами: какие средства для нее безопасны, а какие нет

22:00

Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

Реклама
21:37

Путин выдумал новую причину срыва переговоров: что заявил диктатор

21:05

Зачем водку выливают в саду: опытные садоводы раскрыли неожиданный секретВидео

20:48

Украинцы смогут платить за свет в три раза меньше: когда снизится тариф

20:47

Чтобы пионы зацвели весной: что обязательно нужно сделать после осенней пересадки

20:37

Мобилизация в РФ: эксперт назвал, сколько людей нужно Кремлю до конца годаВидео

20:14

РФ обстреливает дата-центры: есть ли риск отключения Интернета в Украине

20:04

Зимой из окон больше не будет дуть: как за копейки утеплить их от холода

20:00

Кого ждет жизненный перелом осенью: названы 3 даты рождения

19:53

Тереть часами не нужно: как вернуть белизну пластиковому подоконникуВидео

19:18

Хит экс-битла 1970 года вошел в число величайших рок-песен десятилетияВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять