Силы обороны массированно ударили 'Нептунами' и реактивными дронами по РФ - куда попали

В результате ударов по России были повреждены пять производственных корпусов завода в Азове.

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"Нептуны" и реактивные дроны нанесли удар по РФ - что пострадало / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

"Нептуны" и дроны атаковали завод в Азове

На Ильском НПЗ возникли два очага возгорания

Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на предприятие в Азове, по данным СБУ, были задействованы "Нептуны" и реактивные дроны. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Генеральный штаб ВСУ.

Азовский оптико-механический завод является предприятием российского оборонно-промышленного комплекса. По данным украинской стороны, там производят компоненты для ракетного и артиллерийского вооружения, в частности головки самонаведения и электронные системы.

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"Центр спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ВМС Украины нанёс удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области. По предварительной информации, повреждены объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех по изготовлению печатных плат", - сообщили в СБУ.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

По данным Генштаба, на территории предприятия вспыхнул пожар в литейном цехе. Также повреждено оборудование в пяти производственных зданиях.

Для нанесения удара по заводу украинские силы использовали несколько типов дальнобойных средств. СБУ уточнила, что по объекту применялись крылатые ракеты "Нептун" и реактивные ракеты-дроны "Рута", "Паляница" и "Барс".

Отдельно украинская спецслужба сообщила о поражении железнодорожных цистерн с топливно-смазочными материалами в Азове.

Еще одним объектом атаки стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Предприятие является частью топливной инфраструктуры РФ, которую используют для обеспечения нужд российской армии.

"После попадания на территории завода зафиксированы два очага возгорания: в районе резервуарного парка и установки ЭЛОУ-АВТ", - отметили в СБУ.

Кроме того, в Ростовской области украинские силы поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2". СБУ заявила, что операции против российских оборонных предприятий и нефтеперерабатывающих мощностей будут продолжаться.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Почему важны удары по российским НПЗ - комментарий эксперта

Украинские удары по российским НПЗ и портам усугубляют проблемы нефтяной отрасли РФ, которая и без того страдает от санкций, нехватки западных технологий и сокращения инвестиций. Последствия для Кремля пока не являются критическими, однако негативные процессы в отрасли накапливаются.

Об этом сообщил специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду.

Одной из главных проблем для российского нефтяного сектора являются ограниченные возможности для развития. Санкции затруднили доступ к необходимому оборудованию и технологиям, а значительную часть финансовых ресурсов власти направляют на военные нужды.

"У них остается мало средств на развитие за счет ренты, налогов на добычу полезных ископаемых, дивидендов и других механизмов. Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику, но некоторые данные иногда публикуются", - отметил Гардус.

Отдельным риском для отрасли остается необходимость постоянно пополнять ресурсную базу. Старые нефтяные месторождения постепенно истощаются, поэтому для сохранения нынешних показателей добычи России нужны новые масштабные проекты.

По словам эксперта, за последние четыре года РФ не открыла ни одного крупного месторождения - речь идет лишь о небольших и средних залежах. На этом фоне поддерживать нынешний уровень нефтедобычи в долгосрочной перспективе становится все сложнее.

Пока накопившиеся проблемы не создают для Кремля критической ситуации, однако их последствия могут проявиться сильнее со временем. Гардус отмечает, что восстановить отрасль после длительного периода деградации будет сложно даже после завершения войны.

"Это имеет негативные последствия для нефтяной отрасли РФ. Пока системное сокращение добычи не является катастрофой для Кремля, но системные негативные явления накапливаются, и из них будет очень трудно выйти даже после завершения войны", - отметил Гардус.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что из-за войны против Украины Россия утратила контроль над собственной нефтеперерабатывающей отраслью. Об этом он написал в соцсети Truth Social 21 сентября. По словам американского президента, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов получило повреждения и, по крайней мере, временно прекратило работу.

В то же время российский лидер Владимир Путин, по данным The New York Times, все больше ограничивает свои поездки из-за опасений за безопасность на фоне атак украинских беспилотников. Для передвижения он, в частности, начал использовать бронепоезд, а также фиктивные президентские кортежи.

Журналистка Фарида Рустамова рассказала изданию, что распространение ложной информации о местонахождении Путина стало обычной практикой. По её словам, ранее известны случаи, когда между реальной встречей российского президента и её показом по телевидению в качестве актуального события проходило от полутора до двух месяцев.

После украинских атак в российском Белгороде зафиксировали обмеление городского водохранилища. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, после удара ВСУ из водохранилища произошел сброс воды.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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