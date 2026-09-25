Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 28 сентября.

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Курс валют в Украине на 28 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в понедельник

Какая новая стоимость злотого

На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, евро и злотый подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,84 грн/долл. При этом 25 сентября валюта стоила 44,97 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 13 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 28 сентября установлен на уровне 51,13 грн/евро, что на 1 копейку больше, чем в пятницу (51,12 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,69 грн/злотый. 25 сентября эта валюта стоила 11,67 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.

По его словам, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в диапазоне 51–52,5 грн.

"На динамику евро будут все сильнее влиять обострение ситуации на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть. Для европейской экономики, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, это означает более высокие расходы и дополнительное инфляционное давление, тогда как доллар в периоды глобальной неопределенности традиционно "срабатывает" как предохранитель для мирового капитала", - пояснил банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине в октябре будет зависеть от интервенций НБУ, динамики инфляции, спроса со стороны импортеров и объемов поступления международного финансирования.

Банкир Тарас Лесовой заявлял, что до 27 сентября доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

В то же время, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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